El pan dulce mexicano tiene una gran variedad de formas y colores. (tiempo.com)

La panadería tradicional mexicana es el conjunto de técnicas, recetas y productos artesanales de pan que forman parte de la cultura gastronómica de México.

Se caracteriza por una amplia variedad de piezas dulces conocidas popularmente como “pan dulce” y sus orígenes combinan influencias indígenas, europeas (principalmente españolas), francesas y de otros países.

Dentro de la panadería tradicional mexicana destacan piezas como las conchas, orejas, cuernitos, roles de canela, polvorones, donas, bisquets aunque también existen panes regionales y de temporada, por ejemplo, la rosca de reyes en enero o el pan de muerto en Día de Muertos.

La elaboración suele realizarse con técnicas artesanales, usando ingredientes como harina de trigo, azúcar, manteca, mantequilla, huevo y levadura y otros rellenos dulces que pueden elevar su conteo final de calorías.

Estos productos se venden en panaderías locales, mercados y tiendas de barrio, y forman parte importante de la vida cotidiana y las celebraciones en México; sin embargo, su consumo debe realizarse con moderación, tal como te contamos a continuación.

El pan de dulce mexicano suele ser una de las debilidades culinarias de su población. (TikTok @yessriveramx)

Cuáles son los panes mexicanos más dañinos y con más calorías de todos

Entre los panes mexicanos, algunos de los más calóricos y considerados menos saludables por su alto contenido de azúcar, grasas y harinas refinadas son los siguientes:

Concha: Pan dulce cubierto con una costra de azúcar y manteca. Una pieza mediana puede aportar entre 250 y 350 calorías.

Dona azucarada: Pan frito cubierto de azúcar. Una dona puede contener 300 a 400 calorías y altas cantidades de grasas saturadas.

Oreja: Pan hojaldrado con mantequilla o margarina y azúcar. Una piezas aporta alrededor de 350 a 400 calorías.

Roles de canela: Rollo de pan con relleno de canela y azúcar, cubierto con glaseado. Una pieza puede aportar entre 350 y 500 calorías.

Panqué o pastelillos individuales: Pan tipo bizcocho con mantequilla, azúcar y en ocasiones rellenos. Una porción individual puede sumar entre 400 y 500 calorías.

La concha es uno de los panes mexicanos más populares. (Wikimedia)

Estos panes destacan por su aporte elevado de calorías, azúcares y grasas, lo que puede incrementar el riesgo de aumento de peso y padecimientos metabólicos si se consumen frecuentemente y en grandes cantidades.

Sin embargo, es importante mencionar que su consumo ocasional y en porciones reducidas puede integrarse dentro de una dieta equilibrada.

Recuerda que los complementos en bebidas también pueden añadir calorías, por lo que se recomienda su consumo con café sin azúcar en lugar de leche con chocolate o atoles.