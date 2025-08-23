Cazzu anuncia su Only Fans con esta foto tras la controversia con Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu vuelve a OF (IG: @nodal)

En este 2025, Cazzu optó por retomar la actividad en la plataforma OnlyFans, lo que ha suscitado el interés de sus seguidores y el público en general. Este regreso coincidió con una etapa compleja en la vida personal de la artista, marcada por su separación de Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.

La intérprete argentina comunicó su retorno a la plataforma de contenido exclusivo mediante una publicación en Instagram.

En una historia reciente, compartió el enlace directo a su perfil, acompañado de la contundente frase “I’m back bitches”, escrita sobre una imagen donde aparece retratada ante un tocador.

Ya en noviembre de 2020, Cazzu había sorprendido a su audiencia al anunciar por primera vez la apertura de su cuenta en OnlyFans. En ese entonces, la cantante alcanzó ingresos mensuales estimados de 21 mil dólares, con una tarifa de suscripción que oscilaba entre 10 y 20 dólares mensuales.

Actualmente, Cazzu cobra 10 dólares mensuales para ver su contenido de OnlyFans.

Las canciones más famosas de Cazzu

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, es una de las referentes del trap y el urban latino surgida en Argentina. Desde sus inicios, ha conseguido popularidad en América Latina y España, posicionando varios temas entre los más escuchados de su género. Su estilo combina letras directas, influencias del rap, el reggaetón y el r&B, lo que le ha permitido consolidar una base de seguidores en constante crecimiento.

Entre sus canciones más famosas destaca “Mucha Data”, uno de los sencillos más representativos de su propuesta artística, tanto por las métricas como por la actitud desafiante que transmite. Otro tema clave en su discografía es “Nada”, colaboración con Lucho SSJ, que suma millones de reproducciones y ha sido coreada en sus conciertos.

“La Trampa” resalta por su mezcla de ritmos urbanos y lírica introspectiva, marcando una etapa importante en la evolución de su carrera. También sobresale “Chapiadora”, cuyo videoclip superó el millón de visitas en poco tiempo y fue tendencia en varios países de habla hispana.

Además, colaboraciones como “Quién Empezó” junto a Khea y Ecko, y “Loca”, donde participa acompañada de Khea y Duki, contribuyeron a su reconocimiento internacional y abrieron puertas en escenarios fuera de Argentina. Temas como “Me Prefiere a Mí” y “C14TORCE III” consolidaron su presencia en plataformas de música digital, posicionándola como voz central en el movimiento del trap femenino latino.