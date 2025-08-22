Tres ideas de cortes de cabello para mujeres de 60, estilos frescos y renovados

Looks con apariencia juvenil y frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes de cabello son una herramienta fundamental que permite modificar, dar forma, añadir o eliminar elementos que no resultan muy satisfactorios de tener. Estos representan el concepto básico para marcar un nuevo estilo, y poseen un gran potencial para generar cambios radicales o sutiles. Lo ideal es que el corte de cabello resalte la belleza, ofrezca la posibilidad de rejuvenecer desde un look diferente y que a la vez transmita esa juventud.

Es por esto que no hay mejor manera para cerrar la última etapa de esta temporada de verano que con un nuevo corte de cabello. Son ideales para mujeres de 60 y 70 años, ya que ayudan a rejuvenecer y a tomar un estilo fresco, elegante y juvenil, todo sin dejar de estar a la moda y en tendencia.

Para poder tener un buen corte que cumpla con estas características es importante considerar varios factores, como la forma del rostro y el tipo de cabello, ya que si se desea destacar con un look favorecedor, se debe de tomar en consideración y elegir un estilo que tenga armonía con las facciones y la textura del cabello, permitiendo tener una apariencia atractiva y armoniosa.

Cortes de cabello en mujeres de 60 y 70

Diferentes opciones de cortes para mujeres maduras.

Muchas personas creen que después de los 60 ya no hay muchas opciones de cortes de cabello que sean favorecedores o que realmente cumplan con la función de rejuvenecer. Sin embargo, esto no es cierto. Existen múltiples alternativas que permiten adaptarse de manera perfecta a cada rostro y edad. Lo importante es elegir el corte que mejor resalte las facciones y se adapte al estilo personal.

De acuerdo con el portal Trendencias “en el caso de las mujeres de más de 60 tienen claro que lo más se lleva son las capas suaves que, tal y como nos dicen, “es ideal para quienes desean mantener el cabello más largo, este estilo incorpora capas que empiezan desde el mentón hacia abajo, promoviendo la textura y el movimiento natural. Es perfecto para agregar volumen a cabellos que tienden a aplanarse y para disimular áreas de adelgazamiento, haciendo que el cabello luzca más lleno y juvenil”.

Las opciones existen y en variedad, por lo que no debe de ser un impedimento la edad para lucir una gran versión y con cortes que están en tendencia y la moda.

Estas son las opciones de cortes para lucir fresca y rejuvenecida este verano

Estos cortes son ideales para mujeres de 60 a 70 años.

Algunas de las alternativas de cortes que te harán lucir con una imagen renovada, sofisticada y rejuvenecida.

Pelo largo con ondas marcadas

Cabello largo con ondas marcadas.

El look que siempre se va a tener en tendencia, ya que es un estilo que simplemente se ve natural porque no se arriesga mucho al llevarlo de esta forma. Dando un aspecto más real y sin tanto volumen, permitiendo tener una melena larga pero con forma y libertad de movimiento.

Largo intermedio con rostro enmarcado

Un largo intermedio que permite que se enmarque el rostro.

Uno de los principales cortes que resultan versátiles por su forma, permitiendo un cambio sutil pero experimentando con un nuevo aspecto.

El portal InStyle que habla sobre moda, belleza y estilo de vida menciona que “ Apuesta por hacer un efecto framing con los mechones frontales a la altura de los pómulos. Ideal para melenas rizadas, onduladas y también para lisos”

Melena larga con flequillo largo

Melena larga con flequillo largo, un estilo versátil y natural.

Llevar el flequillo largo puede ser uno de los principales puntos a favor o en contra para un corte. Pero al llevar la melena larga puede ser que se convierta en la mejor opción para destacar la parte del flequillo y adornar más el look pero sobre todo el rostro.