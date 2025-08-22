México

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

El conductor reflexionó sobre el documental de HBO Max que aborda los abusos cometidos por el fundador de la Legión de Cristo

Por Zurisaddai González

(YT/EFE)
(YT/EFE)

El conductor Marco Antonio Regil compartió recientemente en Radio Fórmula su reacción al estreno de la serie documental Marcial Maciel: El Lobo de Dios en HBO Max, que expone la historia del polémico fundador de los Legionarios de Cristo y los abusos que se cometieron dentro de la congregación.

¿Qué dijo Marco Antonio Regil?

En la entrevista, Regil relató cómo su acercamiento a la docuserie le permitió ver de primera mano los relatos de las víctimas, un momento que describió como profundamente emotivo:

“Las tres víctimas que aparecen en la docuserie, yo lloré al verlo porque pensé: “‘Qué hombres tan valientes que a su edad adulta se atrevan a revivir esto a decirlo frente a las cámaras’, pero no son solo niños cuando fueron que se lo encontraron, fueron gente muy cercana a él. Son niños ahora adultos que vivieron cerca de Marcial Maciel, son testigos de primera mano".

El conductor destacó el valor de los testimonios y la valentía de quienes, a pesar de la magnitud de las heridas, decidieron compartir su experiencia:

“Son heridas muy fuertes”.

Marco Antonio Regil ha combinado
Marco Antonio Regil ha combinado su labor como presentador y locutor con el activismo y el estilo de vida saludable (Foto: Instagram)

Regil también comentó cómo percibió las distintas reacciones del público en redes sociales al estreno de la docuserie:

“Me metí a la plataforma de IG de HBO Max a ver los comentarios de la gente y la mayoría decía: que bueno que se saca a la luz, hubo impunidad. Pero la gente cercana a la Legión de Cristo decía ‘por qué está lucrando con algo que se cerró hace muchos años’.”

Su testimonio refleja el impacto emocional que tienen los relatos directos de las víctimas y cómo, a través de esta serie, se visibiliza una historia que había sido largamente silenciada.

(Cortesía Max)
(Cortesía Max)

¿De qué trata la docuserie?

El documental Marcial Maciel: El Lobo de Dios, producido por Ánima Films y distribuido por HBO Max, narra la vida y obra de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. La serie combina testimonios de sobrevivientes, exlegionarios, periodistas e investigadores, ofreciendo una visión amplia de la estructura de poder de la congregación y los mecanismos de encubrimiento que permitieron que Maciel operara durante décadas sin enfrentar consecuencias.

El periodista Emiliano Ruiz Parra, entrevistado en la docuserie, enfatizó la importancia de presentar la historia completa a la televisión:

(Cortesía Max)
(Cortesía Max)

“Es la primera vez que la historia llega completa a la televisión. Se habían hecho denuncias (...) se tardó mucho, una historia que atraviesa tantos papados, empresarios, políticos se tardó mucho en llegar, era una deuda que tenía la televisión con la historia misma. Todavía hay mucho más que contar, eso me parece que es lo importante y decir que la apuesta Legionaria y de la Iglesia Católica ha sido esconder la historia, que no pasó nada (...) sacerdotes de la élite bajo proceso penal, además de Maciel hay por lo menos otros treinta reconocidos por la Legión de Cristo (...) lo que hay ahí hay mecanismo de encubrimiento".

Con este enfoque, la docuserie permite al público comprender no solo la magnitud de los abusos cometidos, sino también la valentía de quienes se atrevieron a denunciarlos, ofreciendo un relato responsable, respetuoso y que prioriza la voz de las víctimas.

