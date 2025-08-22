México

Detienen a hombre en Colombia en casa ligada al Cártel de Sinaloa y explotación de menores, inmueble tiene playa privada

Al lugar eran llevadas menores de edad, víctimas de delitos sexuales

Por Luis Contreras

El inmueble esta en u proceso de extinción de dominio (SAE Colombia)

Las autoridades de Colombia anunciaron que fue capturada una persona que estaba en un inmueble con lujos y que hasta cuenta con su propia playa privada. Se trata de una construcción que fue incautada años antes y ligada a una persona relacionada al Cártel de Sinaloa.

Fueron elementos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) los que descubrieron que al interior de un inmueble en Cartagena (una ciudad portuaria) estaban habitando familiares de un “poderoso narcotraficante, vinculado con el Cartel de Sinaloa”, se puede leer en el informe de los hechos actualizado el 21 de agosto.

Dicho inmueble actualmente se encuentra en proceso de extinción de domino debido a que las autoridades identificaron que al lugar eran llevadas niñas menores de edad para realizar pornografía infantil y luego trasladadas a México. Las víctimas eran sometidas a trabajo sexual por parte de grupos criminales mexicanos.

El grupo criminal cuenta con una fuerte presencia en México (Infobae México)

Las personas fueron halladas en las instalaciones como resultado de una diligencia de inspección, vigilancia y control. La revisión del inmueble fue realizada el pasado 13 de agosto y como resultado fue capturado un hombre.

"La lujosa casa era propiedad de ‘Inversiones La Lupana’, y sobre ella recaía una medida cautelar. Durante la diligencia llevada a cabo el día de hoy, fue capturado un hombre que tenía orden de captura por concierto para delinquir", detalla la SAE.

Junto con el comunicado fue compartida la imagen que muestra parte del inmueble. Si bien no fue revelado el nombre del narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa, las autoridades colombianas detallaron que se trata de una persona que fue encarcelada en Estados Unidos.

Es por lo anterior que a las personas halladas en el inmueble se les exigió desalojarlo.

Colombia y el Cártel de Sinaloa

En Colombia han sido detenidos miembros del Cártel de Sinaloa (Infobae México)

Mese antes de la revisión al inmueble, el presidente Gustavo Petro aseguró que “el Cártel de Sinaloa es el jefe actual del ELN [Ejercito de Liberación Nacional]”. Lo anterior mientras explicaba las razones de la violencia en la zona de Catatumbo .

Mientras que el pasado 24 de junio las autoridades de Colombia informaron la entrega en extradición a EEUU de Brian Donaciano Olguín Verdugo, un hombre apodado Pitt.

Dicho hombre es acusado de traficar grandes de cocaína a territorio estadounidense, además de que es identificado como presunto líder del Cártel de Sinaloa. Pitt fue detenido en abril de 2022 y los reportes indican que fue detenido por sus encuentros con una modelo colombiana.

