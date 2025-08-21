Caso Julio César Chávez Jr.: jueza ordena no mantener incomunicado al boxeador

Chávez Jr. gana amparo para no estar incomunicado dentro del reclusorio en Hermosillo, Sonora ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )

Julio César Chávez Jr. presentó un amparo ante las autoridades de Hermosillo, Sonora, para no estar incomunicado dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 (Cefereso). Este 21 de agosto, la jueza Décimo Primero de Distrito del Estado de Sonora, Ana María Nava Ortega, concedió la solicitud a su favor, por lo que ordenaron no tener sin comunicación al boxeador mexicano.

La defensa de Chávez Jr. argumentó la “ilegal privación de la libertad e incomunicación”, así que solicitaron a las autoridades acciones inmediatas a favor de Julio César, cabe recordar que permanece en prisión preventiva justificada mientras se define su situación legal por las acusaciones que enfrenta de relación con grupos criminales y delincuencia organizada.

Según con el expediente 1557/25, el Junior señaló posibles violaciones a su derecho de libertad personal. La solicitud fue ingresada el miércoles 20 de agosto, dos días después de que ingresó al penal en Sonora.

Julio César Chávez Jr. permanece en prisión preventiva justificada en Sonora

Foto: X/@USAmbMex

La noche del 18 de agosto, autoridades de Estados Unidos deportaron a Chávez Jr., personal de la Fiscalía General de Justicia (FGR) aprehendió al excampeón mundial y lo ingresó al penal de máxima seguridad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada y los posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según con la FGR, desde marzo de 2023 Chávez Carrasco presentaba una orden de aprehensión en su contra. Ahora, el próximo sábado 23 de agosto será presentado ante un juez de control para determinar su situación legal.

Fue el 2 de julio cuando Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes de la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a que estaba en el país sin visa vigente, además se le acusó del delito de tráfico de armas y organización delictiva. Desde entonces afrontó un proceso de deportación con efectos inmediatos.

Conceden amparo a Chávez Jr para no estar incomunicado (Especial)

Un mes después de su detención en California arribó a territorio mexicano, donde seguirá su proceso legal ante las autoridades de la FGR.

El vínculo de Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa ha sido objeto de reiteradas investigaciones y especulaciones. El DHS señaló que el boxeador sería un presunto miembro de la organización criminal debido a su relación con Frida Muñoz, quien fue pareja sentimental de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Édgar Guzmán López fue asesinado en mayo de 2008 en un club nocturno de Culiacán, Sinaloa. Además, la exposición pública de Chávez Jr. en redes sociales, donde se le ha visto portando prendas asociadas a “El Chapo”, ha alimentado las sospechas sobre sus posibles nexos con la estructura criminal.