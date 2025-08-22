México

Cuáles son los beneficios de beber licuado de pepino con manzana por la mañana

Este licuado frutal resulta una fuente relevante de micronutrientes

Por Cinthia Salvador

El pepino suma fibra insoluble
El pepino suma fibra insoluble que tiene efectos positivos en la digestión y el equilibrio de la microbiota intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de licuado de pepino con manzana ha despertado interés en distintos ámbitos, desde la nutrición doméstica hasta la comunidad médica, debido a la posibilidad de mejorar la hidratación cotidiana y sumar nutrientes valiosos mediante preparaciones simples. Esta bebida combina dos ingredientes accesibles que se integran a la dieta diaria y ofrecen beneficios diversos para la salud.

Su popularidad crece entre quienes buscan alternativas bajas en calorías y bebidas sustentables para diferentes etapas de la vida. La principal característica de este licuado radica en su aporte a la hidratación eficaz del organismo. Tanto el pepino como la manzana poseen un alto contenido de agua. Esto favorece el consumo adecuado de líquidos durante el día y contribuye a mantener la función renal, el transporte de nutrientes y la regulación de la temperatura corporal.

El pepino aporta más de un noventa por ciento de agua de su peso fresco, mientras que la manzana complementa con fibras, antioxidantes y azúcares naturales. El licuado de pepino con manzana resulta una fuente relevante de micronutrientes. El pepino contiene potasio, magnesio y pequeñas cantidades de vitamina K, mientras que la manzana suele aportar vitamina C, ácido fólico y compuestos fenólicos.

El licuado de pepino con
El licuado de pepino con manzana figura como opción preferida para quienes requieren disminuir la cantidad de calorías en su alimentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir esta preparación en la dieta puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger las células frente a procesos oxidativos. La vitamina C participa en la formación de colágeno y contribuye a la cicatrización de tejidos, además de favorecer la absorción de hierro.

El aporte de fibras es otro aspecto que se destaca al consumir esta bebida. La fibra soluble presente en la manzana ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona sensación de saciedad. El pepino, por su parte, suma fibra insoluble que tiene efectos positivos en la digestión y el equilibrio de la microbiota intestinal.

La presencia de antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles en el licuado potencia su interés nutricional. Estos compuestos, localizados en mayor proporción en la cáscara de la manzana y en la piel del pepino, se encuentran asociados con la protección cardiovascular y la prevención del daño celular. El consumo recurrente de antioxidantes por medio de frutas y verduras frescas constituye una estrategia de apoyo para el mantenimiento de la salud general.

Compuestos, localizados en mayor proporción
Compuestos, localizados en mayor proporción en la cáscara de la manzana y en la piel del pepino, se encuentran asociados con la protección cardiovascular y la prevención del daño celular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta bebida figura como opción preferida para quienes requieren disminuir la cantidad de calorías en su alimentación. El bajo aporte calórico del pepino y el balance de azúcares naturales de la manzana permiten incluir esta bebida en planes alimentarios para control de peso sin prescindir del sabor.

El contenido de potasio del pepino y la manzana favorece la regulación electrolítica y la función muscular. Esta propiedad adquiere especial relevancia en escenarios de clima cálido o durante el ejercicio. El licuado puede actuar como opción natural para hidratar después de la actividad física, al aportar minerales y agua en una sola toma.

Puede ofrecerse como merienda, complemento del desayuno o aliado en la hidratación diaria para niños, adolescentes y adultos.

