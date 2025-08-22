Cachirula y Loojan presentan su nuevo álbum de cara su próximo BB en la Ciudad de México

Cachirula & Loojan presentan su nuevo albúm

El dúo conformado por La Cachirula y Loojan celebra el estreno de su esperado álbum SEXOLANDIA II, un proyecto que refleja la resiliencia, la fe y la autenticidad que han marcado su trayectoria. Con este lanzamiento, que tuvo un escucha exclusivo en Apple Music, los artistas reafirman su lugar dentro de la escena urbana mexicana.

En conversación previa al estreno, ambos recordaron los momentos más difíciles de su camino. Eder Luján (Loojan) confesó que estuvo a punto de retirarse de la música antes de crear Baby junto a La Cachirula, tema que le dio un nuevo impulso a su carrera y el cual ha logrado posicionarlos como unos de los máximos exponentes del género mexicano.

“Llegué a un punto en el que todo me iba mal, pensé en dejarlo. Esa colaboración me cambió la vida”, señaló. Por su parte, La Cachirula compartió: “Me tocó reeducarme, entender que la vida no es perfecta, pero la fe siempre me mantuvo en pie. Si no crees, no avanzas”, apuntó.

Nuevo álbum con colaboraciones como Yeri Mua

El proyecto también habla implícitamente de los prejuicios, relató que al inicio incluso tuvo que recurrir a la tarjeta de su padre para financiar su música, mientras que La Cachirula enfrentó la falta de credibilidad en una industria que suele juzgar a las mujeres más por su físico que por su talento.

“Nos entendemos por qué sabemos lo que duele, de dónde venimos y qué hemos pasado. Eso nos une y le da respeto a lo que creamos”, expresaron previo a la develación de su más reciente sello, que cuenta con el apoyo y la colaboración de los personajes del reguetón contemporáneo.

Hoy, con el lanzamiento de SEXOLANDIA II, el dúo busca no solo celebrar su estabilidad artística, sino también enviar un mensaje de perseverancia a nuevas generaciones.

“El éxito no siempre llega como lo imaginas. A veces toca compartirlo, y eso también es bonito. Lo importante es nunca rendirse”, afirman.

Tras conquistar México, La Cachirula y Loojan ya preparan su siguiente meta: abrir camino en Estados Unidos y seguir ampliando su alcance en Latinoamérica y principalmente en México.

Presentación en el BB de la CDMX

El perreo más intenso de la escena urbana mexicana tomará el Auditorio BB el próximo 5 de septiembre con el show en vivo de Cachirula y Loojan.

El dúo ha escalado rápidamente gracias a su autenticidad tanto en sonido como en presencia escénica. Cachirula y Loojan no solo son cantantes y productores, también son creadores de un universo sonoro propio.

Asimismo, una de sus grandes apariciones en lo que resta del 2025 será en el Flow Fest 2025 que se celebrará en el Autódromo Hermano Rodríguez.