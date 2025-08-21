Tres batidos ricos en proteína para ganar masa muscular sin subir de peso

Los batidos se han vuelto populares entre quienes realizan actividad física regular.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los fines estéticos que brinda el tener una adecuada cantidad de masa muscular, lo cierto es que este conjunto de tejidos tiene una función vital en la salud del cuerpo.

Es por eso que muchas personas que realizan actividad física de manera regular, buscan incrementar y mantener su masa muscular mediante una rutina de ejercicio adecuada y una correcta alimentación.

Y uno de los recursos más populares para hacerlo suele ser mediante la ingesta de los famosos batidos de proteína, los cuales sin duda son una opción ideal para lograr los objetivos deseados.

Sin embargo, es importante tener cuidado con su ingesta, ya que algunos de ellos, o algunas combinaciones de ingredientes, pueden hacernos ingerir calorías de más. Es por eso que aquí te damos tres opciones de batidos elevados en proteína con ingredientes bajos en calorías para prevenir un aumento indeseado en el peso corporal.

Los batidos de proteína son una forma fácil y rápida de obtener este importante nutriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres batidos ricos en proteína ideales para ganar masa muscular sin subir de peso

Las siguientes opciones son recetas de batidos que contienen proteínas de alta calidad, bajo contenido de azúcar y ayudan a mantener un aporte calórico moderado.

Batido de yogur griego, espinaca y plátano

Ingredientes: 1 taza de yogur griego natural sin azúcar 1 plátano pequeño 1 taza de espinaca fresca 1 cucharada de semillas de chía 1 vaso de agua o leche vegetal sin azúcar

Preparación: Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Batido de proteína de suero, frutos rojos y avena

Ingredientes: 1 medida de proteína en polvo (whey) sabor vainilla o neutra 1 taza de frutos rojos (fresas, arándanos, moras) 2 cucharadas de avena integral 1 vaso de agua fría

Preparación: Integrar en la licuadora hasta lograr una textura cremosa.

Batido de clara de huevo, cacao y mantequilla de maní

Ingredientes: 4 claras de huevo pasteurizadas 1 cucharada de cacao puro en polvo sin azúcar 1 cucharada pequeña de mantequilla de maní natural 1 vaso de agua

Preparación: Licuar los ingredientes hasta que todo se mezcle de manera uniforme.

Son aptos para aumentar la masa muscular sin favorecer el aumento de grasa si se consumen dentro de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae

Cuáles son las ventajas de usar batidos de proteína para aumentar masa muscular

El uso de batidos de proteína para aumentar masa muscular ofrece varias ventajas, entre las que destacan las siguientes:

Aporte adecuado de proteínas : Facilitan alcanzar la cantidad diaria recomendada de proteínas, esencial para la reparación y el crecimiento muscular.

Practicidad y rapidez : Son fáciles de preparar y consumir después del ejercicio o entre comidas, ayudando a cumplir con la frecuencia de alimentación requerida para la ganancia muscular.

Control de macronutrientes : Permiten ajustar la cantidad de proteína y otros nutrientes según las necesidades individuales, sin exceder en calorías o grasas.

Rápida absorción : Algunas fuentes, como la proteína de suero, se absorben de manera eficiente, lo que favorece la recuperación y síntesis muscular post-entrenamiento.

Versatilidad : Pueden combinarse con otros ingredientes nutritivos, como frutas, vegetales y semillas, para mejorar su perfil nutricional.

Alternativa para personas con poco apetito: En etapas de entrenamiento intenso, resultan útiles para quienes tienen dificultades para consumir grandes porciones de alimentos sólidos.

Estos batidos son ideales para antes o después de entrenar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos beneficios contribuyen a optimizar la ganancia de masa muscular, siempre acompañados de un plan de ejercicio y una alimentación adecuada.