Directivos de Adidas se disculpan en Yalalag, Oaxaca, tras polémica por plagio de diseños artesanales

Adidas firma compromiso con Yalalag, Oaxaca, tras señalamientos por apropiación cultural. | (Jovani Pérez/ Infobae México)

Este 21 de agosto, la marca internacional Adidas protagonizó una conferencia de prensa cerca de Villa Hidalgo, en Yalalag. La compañía organizó este encuentro para ofrecer una disculpa pública a raíz de la controversia generada por el lanzamiento del modelo “Oaxaca Slip On”, señalado por apropiación cultural de diseños indígenas.

Desde el lanzamiento del calzado el 4 de agosto, la compañía ha generado un amplio debate en torno al respeto de los artesanos en México por un presunto plagio a los huaraches tradicionales tejidos. Aunque inicialmente la empresa emitió disculpas, recientemente, encabezó una conferencia ante la comunidad de Yalalag, Oaxaca, para abordar las acusaciones en torno a los diseños originarios.

En su momento, la compañía transmitió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, su interés en establecer un diálogo respetuoso con Villa Hidalgo Yalalag. Además, manifestó su compromiso de reconocer el legado cultural zapoteca y contribuir a enmendar los posibles daños ocasionados.

Después de conocer las peticiones de la comunidad, el gobernador solicitó a Adidas detener de forma inmediata la promoción y reconocer la procedencia cultural del diseño señalado. También requirió una disculpa pública, la cual se emitió este jueves.

Adidas firma compromiso con Yalalag

Junto a autoridades estatales, artesanos y habitantes de Villa Hidalgo, Karen González, directora legal y de cumplimiento de Adidas, leyó una carta en la que señaló que el modelo “Oaxaca Slip On” se desarrolló inspirado en un diseño tradicional propio del pueblo oaxaqueño.

Asimismo, reiteró que la empresa reconoce el ‘enojo’ causado por la situación, ofreció una disculpa pública y asumió el compromiso de no tomar decisiones sin la orientación de los pueblos originarios. González señaló la disposición de Adidas para trabajar de manera conjunta en reconocimiento a su herencia cultural.

Traditional Indigenous sandal are pictured in a workshop as Juan Aquino makes a sandal in Villa Hidalgo Yalalag while the Mexican government stepped in on Friday to mediate a dispute between Indigenous artisans from Oaxaca and Adidas over cultural appropriation claims involving the "Oaxaca Slip On" shoe, designed by Willy Chavarria, in Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, Mexico, August 9, 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

Erick Ignacio Fabián, presidente municipal de Villa Hidalgo, agradeció la disposición de la marca internacional para entablar un diálogo y confiar en la comunidad. Destacó el mensaje de respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas, así como el l valor simbólico del legado artesanal. Tras el encuentro, ambas partes firmaron un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

En su intervención, el dirigente local afirmó que la tradición de fabricar este calzado se inició en 1890 con la participación de 35 familias dedicadas a la elaboración del huarache. Actualmente, en 2025, existen 85 artesanos especializados en este oficio, quienes mantienen viva la herencia cultural de Yalalag transmitida por sus antepasados.

Durante el evento se rindió homenaje a quienes han contribuido al trabajo artesanal y se resaltó la importancia de preservar la identidad cultural y proteger los conocimientos tradicionales.