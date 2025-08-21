Anaya mete presión a Fernández Noroña: pide rendición de cuentas sobre sueldos a asesores en el Senado

El coordinador Ricardo Anaya denunció que las y los integrantes del bloque oficialista no dieron a conocer el documento a representantes de PRI, PAN y MC | Foto: Senado de la República

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se pronunció respecto a la controversia de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras revelarse que presuntamente algunos colaboradores cercanos al legislador no figuran en los registros oficiales y han recibido recursos o cumplido tareas institucionales.

A raíz de las críticas, el coordinador del PAN solicitó al presidente del Senado transparentar y publicar los salarios de los colaboradores señalados. Luego de que recientemente se diera a conocer un reportaje de la periodista Leticia Robles, donde se expone que Fernández Noroña cuenta con asesores cuyos nombres no figuran en la nómina del Senado y que perciben salarios considerablemente altos.

¿Qué pasó? El artículo señala que la nómina de la Mesa Directiva del Senado incluye a 13 personas vinculadas con la presidencia, quienes perciben salarios elevados, especialmente en cargos como secretario técnico y coordinadora de asesores.

El Senado reporta cinco asesores oficiales para la presidencia, pero no todos aparecen en los listados de empleados por honorarios, aunque han recibido recursos o han realizado actividades oficiales. Agregando que, los recursos destinados a salarios y subvenciones para la Mesa Directiva superan el millón de pesos mensuales.

Anaya emite llamado a la transparencia

En un encuentro con medios, el panista fue consultado sobre el tema y sobre el salario que recibe su secretario particular. Frente a ello, Anaya Cortés indicó que no tenía conocimiento de la información publicada, pero reiteró su postura a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante una conferencia de prensa, el pasado 07 de julio. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Asimismo, expresó su respaldo a la transparencia total sobre el personal que se desempeña en el Senado y los salarios que perciben, considerando que informar claramente sobre estos aspectos es una obligación para todas y todos los legisladores.

“¿Cuál sería mi llamado? Mi llamado es a la transparencia. Que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República y cuánto gana cualquier persona que trabaja en el Senado de la República”, enfatizó.

Bajo este contexto, Ricardo Anaya explicó que su equipo únicamente cuenta con un secretario técnico, cuyo salario se ajusta al establecido para esa posición dentro del Senado.

Al ser interrogado por los reporteros respecto a la remuneración de su colaborador, el panista precisó que percibe un ingreso aproximado de 60 mil pesos netos mensuales, en línea con lo que establece la normatividad interna para este puesto.

“No tengo yo un secretario particular, tengo un secretario técnico y gana exactamente lo mismo que todos los encargados de dicha plaza en el Senado de la República”, apuntó.