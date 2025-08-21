México

Anaya mete presión a Fernández Noroña: pide rendición de cuentas sobre sueldos a asesores en el Senado

Frente a la polémica, el panista solicitó que se refuercen los mecanismos de transparencia respecto a los ingresos de todas las personas en el Senado

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
El coordinador Ricardo Anaya denunció
El coordinador Ricardo Anaya denunció que las y los integrantes del bloque oficialista no dieron a conocer el documento a representantes de PRI, PAN y MC | Foto: Senado de la República

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se pronunció respecto a la controversia de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras revelarse que presuntamente algunos colaboradores cercanos al legislador no figuran en los registros oficiales y han recibido recursos o cumplido tareas institucionales.

A raíz de las críticas, el coordinador del PAN solicitó al presidente del Senado transparentar y publicar los salarios de los colaboradores señalados. Luego de que recientemente se diera a conocer un reportaje de la periodista Leticia Robles, donde se expone que Fernández Noroña cuenta con asesores cuyos nombres no figuran en la nómina del Senado y que perciben salarios considerablemente altos.

¿Qué pasó? El artículo señala que la nómina de la Mesa Directiva del Senado incluye a 13 personas vinculadas con la presidencia, quienes perciben salarios elevados, especialmente en cargos como secretario técnico y coordinadora de asesores.

El Senado reporta cinco asesores oficiales para la presidencia, pero no todos aparecen en los listados de empleados por honorarios, aunque han recibido recursos o han realizado actividades oficiales. Agregando que, los recursos destinados a salarios y subvenciones para la Mesa Directiva superan el millón de pesos mensuales.

Anaya emite llamado a la transparencia

En un encuentro con medios, el panista fue consultado sobre el tema y sobre el salario que recibe su secretario particular. Frente a ello, Anaya Cortés indicó que no tenía conocimiento de la información publicada, pero reiteró su postura a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante una conferencia de prensa, el pasado 07 de julio. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Asimismo, expresó su respaldo a la transparencia total sobre el personal que se desempeña en el Senado y los salarios que perciben, considerando que informar claramente sobre estos aspectos es una obligación para todas y todos los legisladores.

“¿Cuál sería mi llamado? Mi llamado es a la transparencia. Que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República y cuánto gana cualquier persona que trabaja en el Senado de la República”, enfatizó.

Bajo este contexto, Ricardo Anaya explicó que su equipo únicamente cuenta con un secretario técnico, cuyo salario se ajusta al establecido para esa posición dentro del Senado.

Al ser interrogado por los reporteros respecto a la remuneración de su colaborador, el panista precisó que percibe un ingreso aproximado de 60 mil pesos netos mensuales, en línea con lo que establece la normatividad interna para este puesto.

“No tengo yo un secretario particular, tengo un secretario técnico y gana exactamente lo mismo que todos los encargados de dicha plaza en el Senado de la República”, apuntó.

Temas Relacionados

Ricardo Anaya CortésGerardo Fernández NoroñaSenado de la RepúblicaPANMorenamexico-noticia

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 21 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue en vivo la transmisión 24/7 del reality show

La Casa de los Famosos

¿Murió Aimep3? Todo sobre su último estado de salud de la influencer

Fans de la youtuber mostraron preocupación por la situación que enfrenta

¿Murió Aimep3? Todo sobre su

Golpean a sujeto que presuntamente intentó abusar de menores en Tizayuca, Hidalgo

Los lugareños mostraron su enojo con el hombre a quien no dudaron en ‘castigar’ antes de entregarlo con las autoridades

Golpean a sujeto que presuntamente

¿Sin plan de viernes? Este festival gratis con bandas emergentes tiene todo lo que buscas: dónde y a qué hora

El Barco Utopía será sede del primer Festival de Realidades Musicales, donde bandas emergentes ofrecerán una experiencia inmersiva

¿Sin plan de viernes? Este

¿Qué es el Opus Dei y cómo se relaciona con lo que Marcial Maciel hizo en México con La Legión de Cristo?

La serie documental de HBO Max estrenó su tercer capítulo

¿Qué es el Opus Dei
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan un arsenal en Sinaloa:

Decomisan un arsenal en Sinaloa: hallan más de 8 mil cartuchos, explosivos, áreas clandestinas y químicos para drogas sintéticas

Claudia Sheinbaum emite mensaje a actrices de Televisa vinculadas al narco por Anabel Hernández: “No tenía pruebas”

Cae trío de mujeres en Parral tras ser sorprendidas robando ropa y calzado en una vivienda de Chihuahua

Detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz habría alguien de “traje, corbata y cuello blanco”: Óscar Balderas

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro creó un

Guillermo del Toro creó un monstruo “hermoso” en Frankenstein: así diseñó a la criatura sin IA ni efectos digitales

Alfredo Adame reta a Carlos Trejo a pelear en Supernova Strikers 2

Claudia Sheinbaum emite mensaje a actrices de Televisa vinculadas al narco por Anabel Hernández: “No tenía pruebas”

Gringo se entera que Nodal rompió con Cazzu para casarse con Ángela en el mismo mes y queda en shock: “Nació sin alma”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 21 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

DEPORTES

Fanáticos mexicanos reviven riña en

Fanáticos mexicanos reviven riña en el Corregidora de Querétaro tras videos virales de violencia en Argentina

Pimpinela Escarlata desmiente rumores y asegura que Triple H estuvo encantado con su participación en Triplemanía XXXIII

David Faitelson exige eliminar a Independiente y Universidad de Chile tras violencia en la Copa Sudamericana 2025

“Tienen que ser parejas las condiciones”: Mohamed arremete contra el formato del torneo tras eliminación de equipos mexicanos

Adiós Liga MX: Los mejores memes de la eliminación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025