México

Durmientes cortos: la mutación genética que permite dormir menos y descansar mejor

Un estudio revela que ciertas personas pueden mantenerse activas con menos descanso gracias a una variante en su ADN

Por Fabián Sosa

Guardar
La mayoría de los adultos
La mayoría de los adultos necesita entre 7 y 9 horas de sueño, pero la mutación DEC2 reduce este requerimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) han identificado una mutación en el gen DEC2 que permite a ciertas personas dormir de cuatro a seis horas y mantenerse activas y alertas, en contraste con el promedio de siete a nueve horas recomendado para adultos.

De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la UCSF, esta mutación fue descubierta en una familia de “dormidores cortos naturales”, quienes no adquieren este patrón por condición social o entrenamiento, sino porque nacieron con esta característica genética.

La investigación, encabezada por la profesora de neurología Ying-Hui Fu, demostró que el gen DEC2 regula los niveles de orexina, una hormona vinculada al estado de vigilia.

Qué señala el análisis científico

La investigación diferencia a los
La investigación diferencia a los 'dormidores cortos naturales' de quienes duermen poco por factores sociales o laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con la mutación mantienen su ciclo circadiano normal, se acuestan entre las 11 de la noche y la medianoche y despiertan espontáneamente alrededor de las 5 de la mañana, según los estudios desarrollados por el equipo de la UCSF.

El estudio en modelos animales reveló que la mutación en el gen DEC2 la capacidad de limitar la producción de orexina. Como resultado, los individuos pueden permanecer despiertos más tiempo y requerir menos sueño para funcionar de manera óptima durante el día, sin mostrar cansancio ni somnolencia anómala.

De acuerdo con MedlinePlus, una fuente de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las personas con esta variante genética difieren de aquellas con trastornos de sueño o que sacrifican descanso por motivos laborales o sociales. En su definición, un “durmiente corto natural” es alguien que duerme menos del 75% de lo típico para su grupo etario, sin experimentar efectos adversos en su nivel de energía o rendimiento diurno.

La necesidad de sueño puede variar entre individuos, pero la mayoría de los adultos depende de entre 7 y 9 horas para sentir reposo suficiente. Las personas con la particularidad genética identificada desde la UCSF se distinguen porque no presentan fatiga, aun con ciclos de sueño mucho más cortos que los de la población general.

“Estos no son individuos que hayan entrenado para dormir menos, fueron así desde su nacimiento”, explicó la Dra. Fu en el comunicado difundido por la universidad.

Aunque la mutación DEC2 es poco común, se han encontrado otros genes que afectan rutas distintas relacionadas con el sueño y que podrían otorgar propiedades similares. Actualmente, el equipo dirigido por la Dra. Fu continúa investigando la base genética del sueño y su implicancia en la salud humana.

Temas Relacionados

CienciaSueñoDescansomexico-noticias

Más Noticias

Elimina manchas difíciles de tu ropa blanca con agua oxigenada

Aunque este producto es muy funcional, no se debe mezclar con algunas sustancias como el vinagre

Elimina manchas difíciles de tu

Audiencia de Julio César Chávez Jr.: el sábado se definirá si el boxeador es vinculado a proceso

Deportado desde Estados Unidos la noche del lunes, Julio César Chávez Jr. se encuentra recluido en el Cefereso No. 11 en Hermosillo, Sonora

Audiencia de Julio César Chávez

Habrá nueva dinámica de nominación en La Casa de los Famosos: ¿De qué trata y cómo funcionará?

Hasta la noche de este martes los habitantes no saben de este nuevo método, lo que les tomará por sorpresa en la gala de nominación

Habrá nueva dinámica de nominación

Historias de Instagram revelan cómo fueron las últimas horas de Ernesto Barajas antes de ser asesinado

Previo al ataque que terminó con su vida, el músico sinaloense mostró en redes que estaba entusiasmado por su próximo cumpleaños

Historias de Instagram revelan cómo

Clara Brugada da luz verde a programa de bacheo nocturno en la CDMX

Este proyecto tiene como meta cubrir mil kilómetros en 100 días con la intensión de mejorar las condiciones urbanas

Clara Brugada da luz verde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muerte de Ernesto Barajas, vocalista

Muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño: las pistas de su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa

Reportan hallazgo de fosa clandestina en rancho donde asesinaron a Irma Hernández en Veracruz

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Habrá nueva dinámica de nominación

Habrá nueva dinámica de nominación en La Casa de los Famosos: ¿De qué trata y cómo funcionará?

Historias de Instagram revelan cómo fueron las últimas horas de Ernesto Barajas antes de ser asesinado

Muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño: las pistas de su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa

Mariana Botas planea estrategia contra sus oponentes tras la Noche de Cine: “No me tentaré el corazón”

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”