México

Yeri Mua critica a Christian Nodal tras polémica entrevista: “Me da lástima por Ángela Aguilar”

La influencer recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas

Por Cinthia Salvador

Guardar
La influencer recomendó a sus
La influencer recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas. (Captura de pantalla @yerimua / @angela_aguilar)

Yeri Mua generó reacciones en redes sociales tras emitir comentarios sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido abordó directamente la entrevista de Nodal con Adela Micha, episodio donde el cantante reveló fechas sobre el inicio de su relación con la intérprete.

En palabras de Yeri Mua, la conversación entre el artista y la periodista dejó más dudas que certezas y se convirtió en motivo de burla en internet.

La opinión de la cantante destacó cuando cuestionó la sinceridad de Christian Nodal ante las preguntas de Adela. “¿Vieron la entrevista de Christian Nodal? Está bien buena como para cagarte de risa... Dijo puras mamadas... Yo creo que eso dijo Nodal antes de hablar con Adela Micha”. Según la influencer, las declaraciones del cantante no resultaron claras y provocaron todo tipo de reacciones en la audiencia digital.

La cantante y celebridad de
La cantante y celebridad de Internet se pronunció sobre las polémicas de la integrante de la dinastía Aguilar. Crédito: IG, angela_aguilar_ - yerimua

En la misma transmisión, Yeri Mua expresó empatía hacia la hija de Pepe Aguilar manifestando: "Me da lástima por Ángela Aguilar, neta pobrecita. Lo bueno que estoy soltera. La entrevista de Christian me hizo darme cuenta...“. Remarcó la confusión generada por la explicación del sonorense, sobre todo ante la pregunta sobre los tiempos y la evolución del romance con la cantante de regional mexicano.

La influencer también hizo referencia al sarcasmo perceptible en la conductora Adela Micha durante la charla. Sugirió que la versión del artista sobre el final de su relación con Cazzu y el comienzo de su matrimonio con Ángela Aguilar resultó inverosímil.

“Prácticamente dijo: ‘el lunes terminé con Cazzu, el miércoles estuve con Ángela y el viernes nos casamos. Esas cuentas no las trae ni el mejor contador’“, comentó.

Finalmente, Yeri Mua recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas. En sus palabras, "Esa entrevista deberían verla todas las mujeres para que vean cómo son los hombres. Todos se ríen de Christian Nodal... Nada más para abrir los ojos y darnos cuenta cómo es esa especie“.

Según la influencer, las declaraciones
Según la influencer, las declaraciones del cantante no resultaron claras y provocaron todo tipo de reacciones en la audiencia digital. (Instagram: @ cazzu/ @angela_aguilar_ / @yerimua)

Cabe recordar que en otra ocasión la creadora de contenido explicó que actualmente la sociedad suele juzgar más fuerte a las mujeres que a los hombres, pues Ángela era quien había recibido más hate.

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla, en vez de que juzgues al cabr** que se pone a hacer todas las cosillas”, dijo. Y agregó: “¿Y el hombre? A todos se nos olvida juzgarlo a él“.

No obstante en noviembre de 2024, Yeri Mua se pronunció a favor de Cazzu. “Apoyo a mi querida argentina Cazzu, la verdad reina, diosa, todo lo que pasó, la neta mis respetos porque ella calladita y de Christian Nodal qué podemos decir… hombres”.

Temas Relacionados

Yeri MuaÁngela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Tras su victoria en Supernova Strikers 2025, Alana Flores compartió brevemente en Instagram el contrato de su combate

Alana Flores revela contrato de

El discurso de Ángela y Pepe Aguilar sobre migrantes desata críticas en redes sociales: “Hagamos las cosas legalmente”

Los Aguilar se presentaron en el Hollywood Bowl y durante una pausa en el show, abordaron el tema migratorio

El discurso de Ángela y

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

La muerte de Camilo Ochoa no solo impactó por la figura pública del influencer, sino también por la historia de conflictos y enemistades que arrastraba en el mundo digital y criminal

Así reaccionó Ocran Leaks al

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 19 de agosto

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Camilo Ochoa fue asesinado el pasado 16 de agosto en su domicilio de Temixco, Morelos

El Mini Lic habría contratado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así reaccionó Ocran Leaks al

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

ENTRETENIMIENTO

El discurso de Ángela y

El discurso de Ángela y Pepe Aguilar sobre migrantes desata críticas en redes sociales: “Hagamos las cosas legalmente”

La Casa de los Famosos México: inicia la final por el liderazgo de la semana

Trío Los Panchos anuncia detalles de su próximo concierto en la CDMX

Galilea Montijo habla del supuesto fraude en La Casa de los Famosos México tras salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: estos son los finalistas para competir por el liderazgo de la semana

DEPORTES

Alana Flores revela contrato de

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025