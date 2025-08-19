Yeri Mua critica a Christian Nodal tras polémica entrevista: “Me da lástima por Ángela Aguilar”

La influencer recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas. (Captura de pantalla @yerimua / @angela_aguilar)

Yeri Mua generó reacciones en redes sociales tras emitir comentarios sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido abordó directamente la entrevista de Nodal con Adela Micha, episodio donde el cantante reveló fechas sobre el inicio de su relación con la intérprete.

En palabras de Yeri Mua, la conversación entre el artista y la periodista dejó más dudas que certezas y se convirtió en motivo de burla en internet.

La opinión de la cantante destacó cuando cuestionó la sinceridad de Christian Nodal ante las preguntas de Adela. “¿Vieron la entrevista de Christian Nodal? Está bien buena como para cagarte de risa... Dijo puras mamadas... Yo creo que eso dijo Nodal antes de hablar con Adela Micha”. Según la influencer, las declaraciones del cantante no resultaron claras y provocaron todo tipo de reacciones en la audiencia digital.

La cantante y celebridad de Internet se pronunció sobre las polémicas de la integrante de la dinastía Aguilar. Crédito: IG, angela_aguilar_ - yerimua

En la misma transmisión, Yeri Mua expresó empatía hacia la hija de Pepe Aguilar manifestando: "Me da lástima por Ángela Aguilar, neta pobrecita. Lo bueno que estoy soltera. La entrevista de Christian me hizo darme cuenta...“. Remarcó la confusión generada por la explicación del sonorense, sobre todo ante la pregunta sobre los tiempos y la evolución del romance con la cantante de regional mexicano.

La influencer también hizo referencia al sarcasmo perceptible en la conductora Adela Micha durante la charla. Sugirió que la versión del artista sobre el final de su relación con Cazzu y el comienzo de su matrimonio con Ángela Aguilar resultó inverosímil.

“Prácticamente dijo: ‘el lunes terminé con Cazzu, el miércoles estuve con Ángela y el viernes nos casamos. Esas cuentas no las trae ni el mejor contador’“, comentó.

Finalmente, Yeri Mua recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas. En sus palabras, "Esa entrevista deberían verla todas las mujeres para que vean cómo son los hombres. Todos se ríen de Christian Nodal... Nada más para abrir los ojos y darnos cuenta cómo es esa especie“.

Según la influencer, las declaraciones del cantante no resultaron claras y provocaron todo tipo de reacciones en la audiencia digital. (Instagram: @ cazzu/ @angela_aguilar_ / @yerimua)

Cabe recordar que en otra ocasión la creadora de contenido explicó que actualmente la sociedad suele juzgar más fuerte a las mujeres que a los hombres, pues Ángela era quien había recibido más hate.

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla, en vez de que juzgues al cabr** que se pone a hacer todas las cosillas”, dijo. Y agregó: “¿Y el hombre? A todos se nos olvida juzgarlo a él“.

No obstante en noviembre de 2024, Yeri Mua se pronunció a favor de Cazzu. “Apoyo a mi querida argentina Cazzu, la verdad reina, diosa, todo lo que pasó, la neta mis respetos porque ella calladita y de Christian Nodal qué podemos decir… hombres”.