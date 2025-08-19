Silvano Aureoles obtiene nueva suspensión provisional contra nuevas órdenes de captura

El exgobernador de Michoacán consiguió un nuevo freno contra cualquier orden de captura (Cuartoscuro)

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una nueva suspensión provisional contra nuevas órdenes de aprehensión en su contra. Con ello, por el momento, no podrá ser detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), Jovita Vargas Alarcón, otorgó la medida que protege al exgobernador de Michoacán. Cabe recordar que el amparo es diferente a la orden que ya se conoce por la presunta compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración en aquel estado.

Dentro de la resolución, la juzgadora indicó que Aureoles Conejo deberá pagar una garantía de MXN 100 mil, cifra que deberá cubrir en los cinco días posteriores a partir de que sea notificado sobre la decisión.

Silvano Aureoles Conejo es señalado por compras a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil (Cuartoscuro)

La medida indica que no podrá ser privado de la libertad, independientemente de si el delito por el cual se le dictó la orden de aprehensión amerita la prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que Silvano Aureoles deberá acudir a una audiencia el próximo 22 de agosto de 2025. Al respecto, la juzgadora determinó que:

"Asimismo, no podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el juez de control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público, toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida”, de acuerdo con información del medio Proceso.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha denunciado presuntas irregularidades en la administración de su antecesor (X: @ARBedolla)

El caso del Teatro Matamoros en Morelia y las transferencias irregulares de fondos educativos a través de la Secretaría de Educación del Estado han sido señalados como ejemplos de presunto uso indebido de recursos durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo. Estas acusaciones, que el ex gobernador ha calificado como parte de una persecución política, comenzaron a ser investigadas en 2022, según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

En este contexto, el actual titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció un desvío de 5.186 millones de pesos que, según sus declaraciones, se habría producido durante la administración de Aureoles Conejo. De acuerdo con la información difundida, estos fondos estaban destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros. La magnitud de la cifra y el destino original de los recursos han colocado el tema en el centro del debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.

La trayectoria de Silvano Aureoles Conejo incluye su paso por la gubernatura de Michoacán entre 2015 y 2021, así como cargos posteriores como diputado federal y senador. Durante su mandato, impulsó políticas orientadas a la seguridad y el desarrollo social, aunque su gestión fue objeto de críticas persistentes y señalamientos por presuntas irregularidades administrativas.