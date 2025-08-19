México

Sheinbaum vincula salida de millones de mexicanos de la pobreza al cambio de modelo económico de 2018

La presidenta resaltó que los programas de bienestar no operan de forma aislada, sino como parte de una estrategia integral; destaca apoyos sociales, obra pública y mejoras en educación como factores centrales de la política actual

Por Andrés García S.

La presidenta Claudia Shienbaum durante
La presidenta Claudia Shienbaum durante 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reducción de la pobreza en México es resultado directo del cambio en el modelo de desarrollo impulsado desde diciembre de 2018. Durante la conferencia matutina de este martes, sostuvo que los programas de bienestar y las políticas sociales implementadas en los últimos años no pueden analizarse de manera aislada, ya que forman parte de una estrategia integral de la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con la mandataria, la política social se ha sustentado en un conjunto de medidas que incluyen, entre otras, la pensión universal para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de nivel medio superior, así como estímulos al sector agrícola. Subrayó que estos programas se vinculan con la inversión en obra pública y con distintas acciones para impulsar el desarrollo económico.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal también ha priorizado el fortalecimiento del sistema educativo, con aumentos salariales al magisterio, la basificación de docentes y la cancelación de la reforma educativa. Según explicó, estas acciones se suman al desarrollo del sistema IMSS-Bienestar, que busca garantizar el acceso universal a la salud.

Sobre el sector salud

La presidenta mencionó que, aunque la oposición y distintos sectores críticos han cuestionado el estado de los servicios de salud, el tema será revisado en próximas conferencias, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elaborada por el INEGI. Aseguró que este ejercicio contiene preguntas específicas sobre la situación del sector salud que permitirán un análisis detallado.

Funcionarios de las instituciones de
Funcionarios de las instituciones de Salud del Gobierno Federal durante la conferencia matutina de este martes. (Gobierno de México)

Al exponer su postura, Sheinbaum reiteró que el cambio de modelo iniciado en 2018 se diferencia de la política previa porque la distribución de apoyos dejó de privilegiar a los sectores de mayores ingresos y se orientó hacia la población de menores recursos.

“Por más que los críticos y la oposición hablen del tema de salud, ya lo tocaremos en otra conferencia, porque el INEGI hizo varias preguntas y ya vamos a analizar el tema de salud en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Es decir, no se puede aislar un programa de lo que significó el cambio de modelo; el cambio fue, esencialmente, que antes se apoyaba a los de arriba y, con la Cuarta Transformación, se apoya desde abajo”, finalizó la mandataria sobre el tema.

13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza: INEGI

El 31 de agosto de 2025, el Gobierno de México publicó un comunicado en el que informó que, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, incluyendo 1.7 millones de pobreza extrema, y la tasa de pobreza cayó a 29.6%, la más baja registrada, según datos del INEGI. El gobierno atribuye estos resultados a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación, así como a aumentos al salario mínimo.

