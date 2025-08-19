Pensión del Bienestar 2025 arranca registro para nuevas incorporaciones en agosto: este es el calendario oficial para inscribirte

La Pensión del Bienestar se otorga a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultos mayores de 65 años y más.

La finalidad de este programa social es que las personas de la tercera edad, hombres y mujeres, puedan tener una pensión para adquirir y cubrir sus necesidades. De igual manera, que las autoridades federales garanticen que estas personas tengan una vejez digna y plena, ya que es uno de sus derechos.

De manera bimestral, los beneficiarios de este programa social recibirán un total de 6 mil 200 pesos bimestrales a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

La Pensión del Bienestar es otorgada, como se mencionó anteriormente, por el Gobierno de México mediante la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los pagos, trámites, registro y todo lo relacionado con este programa social federal.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer la mañana de este lunes 18 de agosto en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el calendario oficial de registros con las fechas oficiales de nuevas incorporaciones.

Dicho calendario incluye el día, que será dependiendo de la primera letra del apellido paterno de cada futuro beneficiario. Cabe destacar que el periodo de registro será para este mes de agosto.

Estas son las fechas de registro de la Pensión del Bienestar en agosto, de acuerdo al calendario de Secretaría del Bienestar

Recalcó que será por la primera letra del apellido paterno de cada persona y también dio a conocer la documentación que los futuros beneficiarios tendrán que presentar.

Primer apellido | Día | Agosto

A, B, C Lunes 18, 25

D, E, F, G, H Martes 19, 26

I, J, K, L, M Miércoles 20, 27

N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 21, 28

S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 22, 29

Todas las letras Sábado 23, 30

Asimismo, especificó que la etapa de registro de la Pensión del Bienestar será del lunes 18 al sábado 30 de agosto. Las inscripciones serán de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas en los módulos correspondientes, los cuales se pueden consultar en gob.mx/bienestar.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún cambio.