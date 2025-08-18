¿Cómo saber si estoy dado de baja en el Programa Bienestar?

Incluso si está dado de baja, el beneficiario puede tener depósitos por cobrar. (X/@Beca)

El acceso a información clara y confiable es fundamental para millones de familias que forman parte de los programas sociales del Gobierno Federal. Con el objetivo de simplificar consultas y trámites, la institución ha implementado el Buscador de Estatus, un recurso digital que permite a estudiantes y responsables de familia conocer en pocos pasos el estado actual de laos estímulos, los tipos de apoyos recibidos y los movimientos relevantes en torno a los pagos o trámites.

Este instrumento, según información de la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, opera como una ventanilla virtual a la que se accede utilizando la CURP del beneficiario o de la persona tutora. A través de su interfaz, los usuarios pueden consultar si forman parte de los programas vigentes, identificar la modalidad de pago, conocer el historial de solicitudes, las fechas de depósitos, los mensajes oficiales y la información para la recogida de tarjetas bancarias asociadas al programa.

Uno de los aspectos más valorados por las familias es la claridad con la que el Buscador de Estatus muestra el estatus del beneficiario. Cuando la persona consultada está dentro del padrón, el sistema despliega la etiqueta “ACTIVA”, junto con datos sobre el programa —básica, media superior o superior—, la CURP, el plantel educativo correspondiente y, en el caso de educación básica, la composición del grupo familiar relacionado a la beca.

La Beca Benito Juárez está destinada a alumnos de nivel medio superior. (X/@Beca)

Por el contrario, si el estudiante ya no permanece en el programa, el sistema asigna el estado “BAJA” al perfil. Este cambio suele estar fundamentado en las reglas de operación vigentes del programa y va acompañado de una explicación sobre el motivo de la baja.

Sin embargo, la baja no implica necesariamente que ya no se puedan recibir recursos: en algunos casos, el usuario puede todavía contar con pagos pendientes que no han sido cobrados. De ahí la importancia de revisar detenidamente toda la información mostrada en el Buscador.

Desde la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, el usuario debe ingresar la CURP, verificar el captcha y presionar el botón de búsqueda. Si el sistema desconoce la clave, la plataforma proporciona una opción para auxiliar en la consulta del dato.

El Buscador de Estatus también funciona para hacer citas en una ventanilla virtual para resolver problemas. (Foto: Cuartoscuro)

El Buscador no sólo confirma el estatus del beneficiario, también despliega detalles sobre la bancarización, notificando cuándo y dónde recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, así como qué documentos llevar. Además, señala si hay algún depósito en proceso, ya realizado o si hubo algún problema que requiera acudir al banco.

También hay en el Buscador fechas de pago, periodos de entrega y el historial de movimientos, así como el acceso a una ventanilla virtual que permite agendar citas, resolver incidencias y dar seguimiento a solicitudes específicas.