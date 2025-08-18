La Pensión del Bienestar se entrega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

El próximo periodo de pagos de la Pensión para el Bienestar ya cuenta con fecha oficial, según anunció el Gobierno de México. Según ha operado la Secretaría del Bienestar desde su implementación, la dispersión de los pagos a millones de adultos mayores en el país se realiza cada dos meses. Por ello, ya se conoce cuándo volverán a entregar el dinero.

La Pensión para el Bienestar es un apoyo económico entregado por el Gobierno federal a personas de 65 años o más, con el objetivo de contribuir a su seguridad social y mejorar su calidad de vida. Para este ciclo, el monto que recibirán las personas adultas mayores será de MXN 6 mil por beneficiario.

El depósito se efectuará de manera gradual y conforme al calendario asignado por la Secretaría del Bienestar, el cual toma en cuenta la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Más de 12 millones de personas están inscritas en el programa, el cual representa una de las políticas sociales prioritarias de la administración federal. El objetivo es garantizar que los pagos lleguen en tiempo y forma, evitando aglomeraciones en los bancos.

El calendario será confirmado por Ariadna Montiel Reyes (Presidencia)

Pensión Bienestar 2025: cuándo caerá el próximo depósito

El próximo depósito de la Pensión para el Bienestar se realizará en septiembre, luego de que el último pago correspondiente al bimestre previo se entregó en julio. De acuerdo con lo informado por la Secretaría del Bienestar, este calendario aplica para todos los programas que opera la dependencia federal, lo que incluye tanto la pensión para adultos mayores como otros apoyos dirigidos a personas con discapacidad y madres trabajadoras. El sistema de pagos mantiene un esquema bimestral desde su implementación.

La Pensión para el Bienestar surgió en 2019 como uno de los principales programas sociales del Gobierno de México, dirigido a personas de 65 años o más con la finalidad de garantizar un ingreso básico y apoyar la economía de este sector poblacional. En sus primeros años, el monto de apoyo fue menor y se limitaba a grupos seleccionados, pero la cobertura se amplió a nivel nacional y el monto se ha incrementado de forma paulatina.

Además del pago regular, la Secretaría del Bienestar coordina el proceso para asegurar que los depósitos coincidan en fecha para todos sus beneficiarios. Para ello, es necesario que las personas inscritas en el padrón de beneficiarios consulten el calendario oficial cuando este sea confirmado por las autoridades de la entidad a cargo de Ariadna Montiel Reyes.