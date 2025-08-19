Esto es lo que debes hacer con el pan para transformar los carbohidratos y disminuir los picos de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para cuidar la salud metabólica ha cobrado relevancia entre quienes desean evitar las variaciones bruscas de azúcar en la sangre. Existen hábitos sencillos, respaldados por la ciencia, que pueden ayudar a mejorar la respuesta glucémica de alimentos cotidianos como el pan.

Mantener niveles de glucosa estables contribuye al bienestar general y a la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Controlar los picos de azúcar facilita una mejor digestión, previene la fatiga y ayuda a conservar un peso adecuado. Por ello, cada vez más especialistas promueven cambios en la preparación y el consumo de alimentos para aprovechar sus beneficios.

Un método sencillo y eficaz ha sido resaltado por Sara Marín, médica especializada en microbiota y salud femenina: congelar el pan y calentarlo directamente en la sartén o tostadora transforma parte de sus carbohidratos en fibra prebiótica. Explicado a través de sus redes sociales, esta práctica, además de ser útil para conservar el pan por más tiempo y evitar desperdicio, impacta positivamente en la salud digestiva y metabólica.

De acuerdo con Marín, “si congelas el pan y sacas una rebanada para meterla en la sartén o en la tostadora, gran parte del carbohidrato del pan se va a convertir en fibra prebiótica”. El resultado es una menor elevación de azúcar en la sangre, mejor digestión y menos molestias como inflamación y gases. La médica añade: “Disminuye tu pico de glucosa, se digiere mejor produciendo menos inflamación y gases”.

Esta explicación se respalda en estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition, específicamente una revisión sistemática de 2022 sobre el almidón resistente y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Los investigadores concluyeron que el consumo regular de almidón resistente —producido en el pan al ser congelado y después recalentado— aumenta la producción de butirato, reduce la inflamación intestinal y mejora la sensibilidad a la insulina. Este proceso convierte parte de los carbohidratos en una fibra que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega al colon para servir de alimento a bacterias benéficas de la microbiota, generando beneficios inmunológicos y antiinflamatorios.

¿Cómo recomiendan los expertos transformar el pan para evitar los picos de azúcar?

Los consejos de los especialistas, basados en la experiencia de Sara Marín y la literatura científica, son claros: lo primero es elegir pan integral o pan con alto contenido de fibra y bajo en azúcares añadidos; estas opciones presentan mejores resultados frente a las variantes ultraprocesadas. Posteriormente, se recomienda cortar el pan en rebanadas antes de guardarlo en el congelador, utilizando preferentemente bolsas herméticas y papel film para evitar la absorción de olores y humedad.

Cuando sea momento de consumir pan, bastará con sacar del congelador la cantidad necesaria y calentarla directamente en la tostadora o en una sartén hasta el punto deseado. Esta acción permite que el almidón presente en el pan se convierta en almidón resistente, amplificando sus propiedades prebióticas. Consumir el pan inmediatamente después de calentarlo asegura el máximo beneficio en cuanto a la transformación de carbohidratos.

La médica subraya la importancia del butirato resultante de este proceso, al que se le atribuyen efectos positivos tanto en la salud intestinal como en la reducción de la inflamación, la regulación inmunológica y la protección de la barrera digestiva. “Es la comida favorita de tu microbiota, que transforma esa fibra en una sustancia imprescindible llamada butirato, y este baja la inflamación y la neuroinflamación, regula el sistema inmune y disminuye la permeabilidad intestinal”, explica Marín.

Además de los beneficios para la microbiota, adoptar esta rutina puede impactar de forma favorable en personas con digestiones sensibles y quienes buscan evitar aumentos bruscos de glucosa tras consumir pan. Si bien el principio se aplica a cualquier tipo de pan, los integrales y de grano entero son los más aconsejados para obtener una mayor cantidad de fibra y nutrientes.

Preparar el pan de esta manera es un ejemplo de cómo las pequeñas modificaciones en las costumbres diarias pueden contribuir a una mejor salud metabólica. El respaldo de especialistas y evidencia científica permite incorporar este consejo práctico y natural al día a día sin complicaciones, con el potencial de transformar la manera en que se perciben los carbohidratos y el papel del pan dentro de una alimentación equilibrada.