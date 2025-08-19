“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

El Mayo Zambada fue capturado en EEUU tras un secuestro (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Luego de que fue compartido un documento judicial en el que se adelanta la intención de Ismael El Mayo Zambada de declararse culpable en Estados Unidos, fue revelado otro archivo que muestra la firma de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

“Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado de que se me ha presentado una acusación formal en la causa antes mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Deseo declararme culpable del delito imputado”, es parte de lo que puede leerse en el archivo compartido en redes sociales el 18 de agosto por el periodista Keegan Hamilton.

El documento también incluye la renuncia de Ismael Zambada a un juicio en Texas, entidad a la que llegó tras su captura. Lo anterior, en caso de que el caso se resuelva en el Distrito Este de Nueva York, lugar donde está actualmente recluido Ismael Zambada.

La firma del exlíder criminal (X/@keegan_hamilton)

De igual manera, en el documento aparece la firma del abogado del Mayo, Frank Pérez, y las de los fiscales Justin R. Simmons y Joseph Nocella Jr.

Se trata de un documento con fecha del 9 de agosto, pero revelado días después. Con la intención de declararse culpable, ahora la próxima audiencia del Mayo Zambada está pactada para el 25 de agosto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...