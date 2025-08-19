México

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

Quien fuera líder del Cártel de Sinaloa busca admitir su culpabilidad ante las autoridades de EEUU

Por Luis Contreras

Guardar
El Mayo Zambada fue capturado
El Mayo Zambada fue capturado en EEUU tras un secuestro (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Luego de que fue compartido un documento judicial en el que se adelanta la intención de Ismael El Mayo Zambada de declararse culpable en Estados Unidos, fue revelado otro archivo que muestra la firma de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

“Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado de que se me ha presentado una acusación formal en la causa antes mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Deseo declararme culpable del delito imputado”, es parte de lo que puede leerse en el archivo compartido en redes sociales el 18 de agosto por el periodista Keegan Hamilton.

El documento también incluye la renuncia de Ismael Zambada a un juicio en Texas, entidad a la que llegó tras su captura. Lo anterior, en caso de que el caso se resuelva en el Distrito Este de Nueva York, lugar donde está actualmente recluido Ismael Zambada.

La firma del exlíder criminal
La firma del exlíder criminal (X/@keegan_hamilton)

De igual manera, en el documento aparece la firma del abogado del Mayo, Frank Pérez, y las de los fiscales Justin R. Simmons y Joseph Nocella Jr.

Se trata de un documento con fecha del 9 de agosto, pero revelado días después. Con la intención de declararse culpable, ahora la próxima audiencia del Mayo Zambada está pactada para el 25 de agosto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Mayo ZambadaCártel de SinaloaEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los desayunos mexicanos menos saludables y con más calorías de todos

En muchos lugares suelen sorprenderse con lo bien servida que es esta primera comida en nuestro país

Estos son los desayunos mexicanos

Esto debes de hacer antes de participar en un reto viral, según la SSC

Algunos de estos desafíos pueden hacer que los menores compartan información personal o cometan acciones ilegales

Esto debes de hacer antes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Denuncian a un usuario de la Línea 12 del Trolebús que se niega a ceder un asiento: “Pagué doble”

Un joven se negaba a liberar un asiento donde llevaba su mochila pese a la cantidad de pasajeros a bordo

Denuncian a un usuario de

Cuáles son las mejores vitaminas para combatir el cansancio en las mujeres

Existen factores que influyen en que las mujeres tengan necesidades especiales al momento de buscar los mejores suplementos para ellas

Cuáles son las mejores vitaminas
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA va contra los “guardianes”

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

Mayela Laguna dice tener pruebas de su relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante: “Yo estaba muy mal”

Nathy Peluso anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el ‘Grasa Tour’ de la compositora argentina

Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime