México

El Mayo se declarará culpable en su próxima audiencia, nuevos documentos revelan el destino del ex líder del Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada García cambiará su declaración tras negociar con fiscales federales

Por Aranza Estrada

Guardar
(Anayeli Tapia/Infobae)
(Anayeli Tapia/Infobae)

Ismael “El Mayo” Zambada García, considerado el líder histórico del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable en su próxima audiencia judicial en Estados Unidos. Así lo confirma un documento oficial fechado esta mañana.

De acuerdo con la información difundida por el periodista, Keegan Hamilton, Zambada llegó a un acuerdo con fiscales federales y modificará su declaración a culpable en la audiencia programada para el 25 de agosto, lo que marcaría un giro decisivo en uno de los procesos criminales más relevantes contra el narcotráfico mexicano.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ismael Zambada GarcíaEEUUEl MayoCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

