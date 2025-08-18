Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

La cantante y actriz fue la tercera eliminada del programa de televisión - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Ninel Conde, recién eliminada de La Casa de los Famosos México 3, reveló a detalle parte de su rutina diaria de alimentación y bienestar. La cantante, conocida como “El Bombón Asesino”, compartió sus hábitos matutinos y consejos para mantener un estilo de vida saludable, incluso en medio de la exigencia del reality y los cambios en su entorno.

Uno de los rituales con los que inicia el día es la hidratación. “Lo primero que hago en la mañana es tomar un vaso con agua… y mis probióticos”, contó previo a su eliminación de este programa de eliminación.

Para Conde, este sencillo gesto funciona como un “lavado” interno que limpia el sistema digestivo y prepara al cuerpo para el resto de la jornada.

A falta de ciertos productos dentro de la casa, optó por alternativas prácticas como agua tibia con limón, mezcla que, aseguró, le ayuda a reducir la retención de líquidos y a mantener un equilibrio alcalino.

‘El Bombón Asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show de Televisa Crédito: VIX

Ninel Conde reveló cuál es su rutina

La cantante también confesó que, al no contar con todos los ingredientes de su rutina habitual, tuvo que improvisar con lo que había disponible.

En casa suele desayunar avena con proteína, manzana verde y almendras, preparación que recomienda por sus beneficios digestivos. “La avena es lo máximo, ayuda a que el sistema digestivo circule y desinflama”, afirmó. Dentro del reality, en cambio, recurrió a licuados de manzana, proteína y colágeno, adaptándose a las limitaciones del encierro.

Otro de sus consejos fue nunca descuidar la ingesta de vegetales. Explicó que en cada comida busca acompañar con alimentos verdes, como espinacas, que facilitan la digestión y evitan la acumulación de grasa.

Ninel Conde enfrenta a Olivia Collins. (ViX)

Además, subrayó la importancia de moderar los condimentos y evitar aditivos como salsa inglesa o Maggi, ya que prefiere una dieta más natural y ligera.

Ninel Conde acepta que disfruta de antojos

A pesar de su disciplina, Conde reconoció que también disfruta de pequeños antojos. “Hay que darle gusto al cuerpo”, expresó, al recordar que los fines de semana se permite una pizza o una hamburguesa. La clave, dijo, está en las porciones y en equilibrar la dieta durante la semana.

La cantante también defendió a los tacos, platillo que muchos consideran enemigo de la figura. Según su experiencia, no representan un problema si se preparan de manera saludable: tortillas de maíz sin freír, carne magra y acompañados con aguacate y salsa verde. “El aguacate es un súper alimento, una grasa buena que te mantiene satisfecha más tiempo”, explicó.

Otro de los puntos que destacó fue la importancia de limitar el consumo de azúcar refinada. Comparó sus efectos con una adicción que provoca picos de insulina y genera más antojo de dulce.

En su dieta, este tipo de azúcar está casi prohibido, aunque admite que, si llega a consumirla en pequeñas dosis, no significa un retroceso. “Una cucharadita en el café no es el fin del mundo”, señaló.

(Captura: La Casa de los Famosos México)