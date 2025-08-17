México

¿Por qué se celebra hoy el Día del Veterinario en México?

En el país se ha estudiado esa rama por casi 200 años

Por Joshua Espinosa

En México se fundó la
En México se fundó la primera escuela dedicada la medicina veterinaria de América. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de agosto representa una fecha especial para el gremio veterinario mexicano, pues marca el Día del Médico Veterinario Zootecnista. Esta conmemoración, que se ha consolidado en el calendario profesional y social de México, tiene su raíz en un episodio decisivo para la medicina veterinaria de todo el continente: la fundación, en 1853, de la primera escuela de medicina veterinaria de América.

De acuerdo con información de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, la génesis del Día del Médico Veterinario se remonta al siglo XIX. En ese contexto, la creación de la escuela de medicina veterinaria, alojada en el Colegio Nacional de Agricultura y ubicada en el antiguo Colegio de San Gregorio, supuso un hito académico e institucional. Por primera vez, los estudios de esa ciencia eran formalmente reconocidos y organizados.

El convulso clima político de la época no facilitó el desarrollo continuo de la institución. Para 1857, circunstancias adversas condujeron al cierre temporal de la institución. Esta se integró entonces a la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que sustentó la formación de profesionales hasta 1914.

Las escuelas de medicina veterinaria
Las escuelas de medicina veterinaria también sufrieron por la inestabilidad política del México del siglo XIX. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los periodos de inestabilidad por la Revolución Mexicana obligaron a interrumpir temporalmente los estudios, aunque entre 1916 y 1918 se reanudaron las carreras correspondientes, en ese momento ya separadas, en la Escuela Nacional de Agricultura, entidad que años después marcaría su impronta como Universidad de Chapingo.

Con el correr del siglo XX y ante las nuevas necesidades del campo nacional, la educación veterinaria experimentó otra transformación clave en 1939, cuando la escuela adoptó el nombre de Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esta denominación no fue mera formalidad: reflejaba el surgimiento de una visión más integral, donde la zootecnia —la cría y mejoramiento de especies con valor económico— adquiría un enfoque estratégico dentro de la formación y la investigación científica.

El traslado posterior de la escuela, desde San Jacinto en la calzada México-Tacuba, hasta las instalaciones modernas de Ciudad Universitaria, acompañó el crecimiento de la carrera veterinaria dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este desarrollo culminó en 1969, cuando el Consejo Universitario otorgó al plantel la categoría de Facultad.

En 1939 la Escuela se
En 1939 la Escuela se le agregó a la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria el estudio de la zootecnia, la cual estudia la forma en la que se pueden reproducir y mejorar las especies. - VisualesIA

La elección del 17 de agosto como Día del Médico Veterinario Zootecnista tiene su origen en la propuesta de celebrar el nacimiento institucional de la medicina veterinaria organizada en México. Cada aniversario es ocasión para destacar la labor incansable y el compromiso de los profesionales que, a lo largo de la historia, han sido responsables de proteger la salud animal, garantizar la inocuidad de los alimentos y fortalecer la salud pública del país.

El trabajo del médico veterinario ha rebasado ampliamente la tradicional imagen vinculada únicamente al cuidado y atención de las mascotas domésticas. En la actualidad, estos profesionales desempeñan papeles fundamentales en la detección, control y prevención de enfermedades que pueden saltar del mundo animal a la población humana, así como en el resguardo de la cadena alimentaria ante amenazas sanitarias.

