Un veterinario habla sobre la idea de sacar a los gatos a pasear: “Puede ser un problema”

El experto Jaume Fatjó ha explicado los puntos positivos y negativos de esta conducta

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Imagen de recurso en la que sale un gato preocupado

Las mascotas son seres vivos que acompañan a millones de personas en el mundo. En muchas ocasiones, se crea con estas un vínculo único que puede superar a la relación que tienes con otros humanos.

En España, se estima que hay más de 30 millones de mascotas, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales (ANFAAC). De este número, cerca de 6 millones son gatos, lo que le convierte en una de las mascotas más comunes en los hogares españoles.

Seguro que muchos de ellos se han preguntado si deberían de pasearle. Esto es algo habitual entre los perros, pero con los gatos no suele ser común. Bajo esta premisa, el veterinario Jaume Fatjó ha desvelado lo que se debe hacer en un podcast junto a Judith Tiral.

Una de las reflexiones más interesantes que ha hecho el especialista es que, si se abre la puerta de casa, la mayoría quieren salir. Esta afirmación pone en evidencia la inclinación natural de los gatos domésticos por explorar y acceder al exterior, comportamiento coherente con su origen y su actividad cazadora.

No obstante, el especialista advierte que permitir el acceso al exterior implica riesgos considerables para la seguridad y salud del animal, algo que deben tener en cuenta todos los cuidadores.

El mismo Fatjó señala que la decisión de sacar al gato fuera debe ir acompañada de condiciones muy específicas que disminuyan peligros como accidentes, enfermedades o conflictos con otros animales.

La alternativa que muchos dueños contemplan es la del paseo con correa. El veterinario remarca un factor poco conocido, pero relevante en la gestión del comportamiento felino. “Uno de los elementos más importantes de la conducta es el sentido de agencia. Quiere decir que el animal puede decidir lo que hace en cada momento”, explica en el podcast.

“Puede ser un problema”

Cuando un felino se desplaza a voluntad, puede evitar estímulos molestos, como otros gatos u objetos desconocidos. Con correa, esa capacidad de decisión se ve limitada. Esta restricción de movimientos tiene consecuencias graves. “Puede ser un problema”, afirma el experto.

Esto se debe a que ha habido casos en los que los propios gatos se han vuelto agresivos. Para evitar efectos negativos y garantizar un adecuado bienestar, el etólogo recomienda llenar el ambiente doméstico con estímulos para tu mascota.

Este puede transformarse con pequeños ajustes: instalaciones de rascadores, disposición de zonas en altura, creación de escondites seguros y darle juguetes interactivos que incentiven el instinto cazador. Además, sugiere establecer rutinas de juego dirigidas, que permitan a los gatos canalizar energía y satisfacer su naturaleza exploratoria sin exponerse a las amenazas del entorno abierto.

Varios especialistas coinciden en que el acceso al exterior no es imprescindible. Un buen entorno puede cubrir las necesidades principales y prevenir el desarrollo de problemas conductuales relacionados con el estrés o la frustración.

La evidencia señala que los felinos requieren entornos versátiles, estimulación constante y autonomía para elegir sus actividades, factores esenciales para su salud.

Temas Relacionados

Mascotas EspañaMascotaPerros y gatosVeterinarioGatosGatoEspaña-SociedadEspaña Noticias

