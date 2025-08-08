Quién es la Dra. Lares, la nueva compañera del Dr. Simi, que lo acompañará en su misión por la salud

La Dra. Lares es la figura principal de SimiPet Care, consultorios con servicios accesibles para mascotas en México. (Instagram @simipetcare)

La figura del Dr. Simi es una de las más reconocidas en México. Desde su aparición en 1997 como la imagen oficial de Farmacias Similares, ha sido símbolo de cercanía, accesibilidad y cuidado de la salud. Ahora, con la expansión de servicios hacia el bienestar animal, surge una nueva aliada: la Dra. Lares, presentada oficialmente como el rostro de los nuevos consultorios veterinarios SimiPet Care.

El pasado jueves 12 de junio, en la colonia Escandón de la Ciudad de México, Farmacias Similares inauguró su primer consultorio veterinario. El evento marcó el debut de la Dra. Lares, una figura femenina en versión botarga y peluche, que acompañará al Dr. Simi en esta nueva faceta de atención médica, ahora enfocada en los animales de compañía.

¿La esposa del Dr. Simi?

Desde su presentación, en redes sociales se ha especulado si la Dra. Lares podría ser la esposa del Dr. Simi. Esta teoría, nacida de la cercanía fonética entre “Simi” y “Lares”, ha generado revuelo entre usuarios que incluso han creado memes y publicaciones celebrando la “boda” simbólica de los personajes. No obstante, hasta ahora, Farmacias Similares no ha emitido una postura oficial al respecto, manteniendo en misterio el vínculo entre ambas figuras.

Lo que sí es claro, es que la Dra. Lares representa el siguiente paso en la evolución de la marca, que desde hace más de dos décadas ha apostado por la personalización de sus servicios a través de personajes amigables y fácilmente identificables.

Salud también para las mascotas

Como parte de la apertura del consultorio SimiPet Care, la empresa ofreció consultas veterinarias gratuitas durante la jornada inaugural. A partir del viernes 13 de junio, el costo promocional por consulta será de 75 pesos, manteniéndose fiel al principio de accesibilidad que caracteriza a la cadena.

Los nuevos consultorios brindarán servicios como vacunación, curaciones, aplicación de vendajes, pruebas de glucosa y certificados de viaje para mascotas. La inclusión de la Dra. Lares como figura representativa tiene como objetivo generar confianza en los dueños de animales y reforzar el mensaje de que la salud también incluye a los seres no humanos.

El lanzamiento de SimiPet Care ha sido bien recibido, y se prevé la expansión de estos consultorios en distintas zonas del país. Con ello, Farmacias Similares amplía su misión de salud para todos, ahora también con el respaldo simbólico de la Dra. Lares, una figura que aún guarda varios misterios pero que ya forma parte del imaginario popular.