Así fue la vez que Rubén Rocha Moya confesó que no se negaría a hablar con El Mayo Zambada o Los Chapitos

Rubén Rocha Moya tuvo una entrevista polémica en el 2021. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 22 de abril de 2021, en el marco de su campaña electoral para la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entonces candidato de Morena, concedió una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, la cual desató una ola de reacciones y debates en el ámbito político y social. Dichas declaraciones han tomado vuelo nuevamente en medio de los señalamientos que ha hecho el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien ha asegurado que, previo a ser “secuestrado”, iba a reunirse con el mandatario morenista.

Durante la conversación, Rocha Moya sorprendió a muchos al expresar su disposición a dialogar con líderes del narcotráfico, incluyendo a Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Esta postura, considerada arriesgada por algunos, fue presentada por Rocha como una posible vía para abordar la violencia que ha azotado a Sinaloa.

La entrevista comenzó con una pregunta directa de Loret de Mola sobre si era posible gobernar Sinaloa sin llegar a un acuerdo con el narcotráfico. Rocha respondió que no consideraba necesario un “pacto” formal, pero sí la posibilidad de “coordinarse” para encontrar soluciones a la violencia que afecta a la sociedad, sugiriendo que el enfoque tradicional ha fallado y que se deben explorar nuevas estrategias.

Rubén Rocha Moya se encuentra en la mira tras las confesiones del Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Rocha Moya propuso la idea de una política de Estado que, a diferencia de los pactos individuales o informales, fuera respetada y respaldada por un marco legal. Según él, sería fundamental diseñar una estrategia que considere la realidad del narcotráfico en el país y que evite caer en lo que llamó “la hipocresía política”.

“Hay que buscar una forma de hacerlo, los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes, en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado que no sean los personeros del Gobierno, sino que sea una política de Estado que se respete y que se reflejen las leyes”, afirmó.

Cuando Loret de Mola le preguntó si estaría dispuesto a sentarse a platicar con El Mayo Zambada o Los Chapitos, Rocha Moya no dudó en afirmar: “No tengo una negativa desde ahora”. Añadió que él no tenía “ataduras ni telarañas” y que aunque es originario de Badiraguato no es capo ni narco.

Luego aseguró que él siempre ha abogado por legalizar la marihuana y las drogas blandas: “Hay que explorar nuevas cosas y hay que quitarnos la hipocresía de la cara y de la cabeza de “no, yo no me puedo acercar”, yo creo que hay que tener un poquito más de apertura y claro no caer en la corrupción”, afirmó.

Además, Rocha consideró que la confrontación entre cárteles rivales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es una realidad que no se puede ignorar. Admitió que “hay que temer todo”, reconociendo que las luchas entre grupos delictivos pueden desembocar en situaciones violentas y caóticas. Sin embargo, se defendió al declarar que su objetivo principal sería trabajar en favor de la seguridad y el bienestar de la población, asegurando que, en caso de ser elegido gobernador, no se alejaría de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Rubén Rocha Moya ha negado cualquier nexo con El Mayo Zambada. (X/Rocha Moya)

Al ser cuestionado sobre si actuar así sería violar la ley, Rocha Moya contestó que sólo se viola la ley cuando se hacen relaciones y pactos oficiales, por lo que llamó a revisar la ley.

Finalmente, al preguntárselo si tenía las manos limpias afirmó con un “absolutamente” e indicó que cuando se señalen y demuestren que ha incurrido en ilícitos él mismo reconocerá no tener autoridad moral, sin embargo, precisó: “Yo tengo autoridad como para meterme a resolver del frente el tema de la corrupción y ayudar a las familias que más lo necesitan”.

Los señalamientos de El Mayo

Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue ingresado en los Estados Unidos “contra su voluntad”, según afirmó en su primera declaración desde que fue detenido el pasado 25 de julio. Informó que fue secuestrado por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, cuando se dirigía a una reunión con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa.

En un comunicado, Zambada, de 76 años, señaló que Guzmán López lo llevó forzosamente a El Paso, Texas, abordo de un vuelo privado, acompañado de un piloto. Explicó que su conocido desde la infancia, Guzmán López, le pidió que asistiera a una junta para resolver conflictos entre los líderes políticos de Sinaloa.

Las recientes declaraciones del Mayo Zambada han sacudido a la política mexicana. (CUARTOSCURO/FB: Héctor Melesio Cuén)

La reunión pretendida estaba enfocada en la disputa entre Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exalcalde de Culiacán, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la que ambos fueron rectores en épocas diferentes. Además estaría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de Los Chapitos.

Ante las acusaciones, Rocha Moya ha negado rotundamente cualquier complicidad con el crimen organizado y aseguró que ese día él y su familia se encontraban en el extranjero.

“Quiero decirles que yo no estaba en Sinaloa ese día. Durante el día y la noche me mantuvieron informado. Regresé a territorio mexicano al siguiente día muy temprano”, afirmó el mandatario durante la inauguración de un hospital en Culiacán el 10 de agosto. Confirmó que había viajado a Los Ángeles, California, junto a sus hijos y otros familiares, en un avión privado que les prestó el empresario Jesús Vizcarra.

El gobierno de México indicó que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López aterrizaron en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, y fueron arrestados posteriormente en Texas. El vuelo que abordaron era privado, aunque aún se desconoce su punto de partida.

Este lunes Rocha Moya también aseguró desconocer las actividades de José Rosario Heras López, comandante de la Policía Investigadora del Estado, quien según una carta difundida por la defensa de Zambada era parte de su guardia personal y estuvo en la reunión del 25 de julio.