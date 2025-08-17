CDMX: INAPAM brinda atención a personas adultas mayores con Diabetes Mellitus

El INAPAM emprende acciones en beneficio de las personas adultas mayores.

En México, el envejecimiento de la población se asocia con una creciente prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas, entre las que la Diabetes Mellitus tipo 2 se destaca como una de las más comunes y silenciosas, conforme a información compartida por el INAPAM.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que más del 25 % de los adultos mayores de 65 años viven con esta condición. Históricamente considerada una enfermedad de adultos en edad productiva, la diabetes tipo 2 ahora se presenta con mayor frecuencia en personas mayores, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023), donde la prevalencia de diabetes diagnosticada en adultos es del 11.0 %, con 9.8 % en hombres y 12.1 % en mujeres, alcanzando el 27.6 % en el grupo de adultos mayores.

La diabetes mellitus se define como una enfermedad metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, originada en una deficiencia total o parcial de producción de insulina, o en una utilización inadecuada de la misma por parte del organismo. Los principales tipos son la tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, siendo la tipo 2 la más prevalente al representar cerca del 90 % de los casos.

La aparición de este tipo de diabetes se vincula a factores de riesgo tales como sobrepeso, obesidad, inactividad física, dieta alta en carbohidratos, azúcares y grasas, tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, hipertensión arterial, colesterol elevado y antecedentes familiares. La exposición prolongada a estos factores incrementa considerablemente el riesgo de padecer la enfermedad.

Las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus no controlada pueden ser graves, incluyendo enfermedades cardiovasculares, daño renal, pie diabético y retinopatía, lo que puede conllevar a la disminución o pérdida de la funcionalidad y de la independencia.

Frente a este panorama, la promoción de medidas de autocuidado resulta esencial, tanto para prevenir la aparición de la diabetes como para lograr un adecuado manejo que permita evitar consecuencias severas en quienes ya la padecen.

El autocuidado en personas con diabetes implica mucho más que la adherencia a una dieta o tratamiento farmacológico. Es necesario establecer hábitos cotidianos que incluyan una alimentación equilibrada, realización de actividad física, monitoreo frecuente de glucosa y manejo emocional, con el fin de mantener los niveles sanguíneos en rangos seguros y prevenir complicaciones como pérdida de visión, amputaciones o insuficiencia renal.

Recomendaciones emitidas por el INAPAM.

En el caso de los adultos mayores, el reto se intensifica, ya que frecuentemente viven solos, presentan comorbilidades o enfrentan limitaciones físicas y cognitivas. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el autocuidado efectivo no implica soledad, sino la recepción de orientación adaptada a las características físicas, emocionales y sociales de cada individuo.

El INAPAM ofrece servicios enfocados en la prevención y control de la diabetes mellitus en adultos mayores. A través del Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, ubicado en Avenida Universidad núm. 150, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, las personas adultas mayores acceden a atención médica integral gratuita, orientación nutricional, servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

La participación de un equipo interdisciplinario, la educación en salud y el acompañamiento constante son elementos que garantizan el control metabólico y contribuyen a una vejez digna y funcional.