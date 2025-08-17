Día del Abuelo 2025: adultos mayores con INAPAM pueden obtener descuentos en estos lugares

Adultos mayores con tarjeta INAPAM pueden obtener descuentos en estos establecimientos. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), vigente en México, está dirigida a personas que cumplen 60 años o más. Esta credencial goza de reconocimiento oficial y es el acceso a una red de descuentos aplicables a productos y servicios esenciales, entre los que se incluyen medicamentos, atención médica, alimentación, transporte y actividades recreativas. Estos beneficios impactan directamente en la calidad de vida del sector de adultos mayores.

El trámite para obtener la credencial INAPAM se encuentra disponible de manera gratuita. Su posesión formaliza la integración del beneficiario en la red de apoyos institucionales creados para este grupo de personas. Al presentar la tarjeta, el portador puede emplearla como identificación oficial ante diversas instancias.

A través de este documento, las personas adultas mayores acceden a precios preferenciales en actividades turísticas, recreativas y modalidades de transporte. Asimismo, la credencial funciona como facilitador para establecer vínculos con distintos programas del Bienestar, incrementando las posibilidades de recibir apoyos y servicios adicionales destinados a la población mayor. La gestión de la tarjeta representa así una herramienta relevante para la protección social y el acceso a derechos de este sector.

Descuentos en algunos estados de México, solo necesitas presentar la INAPAM

En el contexto del Día del Abuelo 2025, cuya conmemoración se realizará el 28 de agosto, la tarjeta del INAPAM adquiere especial relevancia al posicionarse como un documento fundamental para adquirir descuentos al momento de festejar este día, encontrándose beneficiados en viajes, restaurantes, salud visual, compras y entretenimiento, lo mejor es que sirve a nivel nacional.

Aquí una lista de algunos establecimientos de comida en los que los abuelitos de México podrán encontrar descuentos:

Ciudad de México

Starloks Coffee & Bistró - 10%

Darsky Coffee - 20%

Tortas Albaricoque - 10% y hasta un 15%

Víctor Zepeda Sandoval - 5%

Restaurante Green Bar - 15%

Aguascalientes

Doña Albinita – 10% Lynis Operadora de Restaurantes – 10% Taquería Doña Lupita – 25% Pastelería La Gurrumina – 10% Paletería La Michoacana – 10%

Oaxaca

Súper Ahorro de Oaxaca S.A. de C.V. – 10% Restaurante Anmar Alimentos y Bebidas – 10% Vino&Vinil Restaurante Bar – 10% Restaurante Los Chavales de la Barriada – 10% Gastronomía Artesanal Luna & Richs Pastelería Café – 10%

Jalisco

Restaurante Rosita – 20% Restaurante Valle Azul– 30% CWings Army – 15% Mariscos America – 10% Restaurante Grill Café– 15%

Estos y más descuentos se pueden encontrar en la página oficial de INAPAM, para obtener la credencial las personas pueden acercarse a la oficina más cercana y presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible

Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar.

Llevar 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos.

CURP (actualizada)

Además, un comprobante de domicilio: recibo de luz, predial, agua, teléfono o gas.

Teléfono de contacto en caso de emergencia.

