Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pago antes de iniciar el nuevo ciclo escolar?

Estudiantes de secundaria pública forman parte de este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de escuelas secundarias públicas.

De manera bimestral, alumnas y alumnos de este grado educativo de educación básica reciben un total de mil 900 pesos.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan continuar sus estudios de secundaria y que con este apoyo económico no les falte alguna herramienta o material para poder asistir a la escuela.

El programa es otorgado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El último pago de la Beca Rita Cetina fue en el mes de junio. Foto: Archivo/Infobae México.

El último pago para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina fue en el mes de junio, pero desde esa fecha, los estudiantes no han recibido su pago.

Lo anterior, ya que este pago correspondía al tercer bimestre de 2025, el cual abarca los meses de mayo y junio. Para el caso de julio y agosto, los pagos se cancelaron debido al periodo vacacional de los estudiantes.

Ante esto, los beneficiarios se preguntan si este mes de septiembre habrá depósitos en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar y si esa dispersión será antes de iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina antes de iniciar el ciclo escolar 2025-2026?

El actual ciclo escolar 2025-2026 iniciará para todos los estudiantes de la SEP el lunes 1 de septiembre; por lo tanto, esto involucra a estudiantes de secundaria pública de todo el país, beneficiarios de la Beca Rita Cetina, quienes quieren saber si habrá un pago de este programa social antes de comenzar las clases.

De acuerdo con las autoridades federales y dependencias encargadas de este programa social, no habrá pagos para este mes de agosto y tampoco para septiembre.

Por lo tanto, ni antes ni después de que inicie el ciclo escolar, los estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país contarán.

La Beca Rita Cetina es un nuevo programa del Gobierno de México. Foto: Programas para el Bienestar.

De acuerdo con los calendarios previstos por esta dependencia federal, para el mes de octubre podría caer el pago a todas las tarjetas de estos beneficiarios.

Lo anterior, ya que los depósitos de la Beca Rita Cetina se hacen en meses pares y si en junio fue el último depósito, tendría que ser en agosto, pero dado que fue suspendida momentáneamente por el periodo vacacional, el próximo pago podría ser para el mes de octubre.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales y redes sociales de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para saber todo lo relacionado con la Beca Rita Cetina, entre ellos, los pagos.