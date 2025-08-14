México

Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2025: ¿Qué beneficios permite crear la Llave MX?

Entre los beneficios de la herramienta, se encuentra realizar trámites y servicios desde casa, sin necesidad de trasladarse

Por César Márquez

A través de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, el Gobierno de México ha puesto en marcha estrategias para impactar de manera directa en la población estudiantil de escuelas públicas

A través de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, el Gobierno de México ha puesto en marcha estrategias para impactar de manera directa en la población estudiantil de escuelas públicas, orientando sus esfuerzos a reducir la brecha social y fomentar la permanencia y conclusión satisfactoria de los estudios. Ambas iniciativas persiguen brindar un respaldo económico que contribuya a que los jóvenes no abandonen la escuela por falta de recursos, promoviendo así la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo nacional.

La beca Rita Cetina se dirigió en su primera etapa a estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, en septiembre ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria puedan incorporarse, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en ayudar a alumnos de preparatoria que cursen en alguna escuela pública.

Ambos programas entregan un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral, aunque la beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

Ambos programas entregan un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral

¿Qué beneficios permite crear la Llave MX para las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer que los interesados en inscribirse a alguna de las becas en septiembre, necesitarán crear previamente su cuenta Llave MX. Esta herramienta permite la identificación digital en los portales del Gobierno de México y resulta esencial para acceder al apoyo económico.

Además, la Llave MX también simplifica y acelera la gestión de trámites en línea, al ofrecer una vía segura de autenticación en servicios gubernamentales.

Beneficios de la Llave MX

  • Registrar a tus hijos de manera más ágil.
  • Consultar y dar seguimiento a tu solicitud.
  • Evitar retrasos o rechazos por no cumplir con los requisitos digitales.
Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

¿Cómo crear la Llave MX para las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

El primer paso para crear la Llave MX es ingresar directamente a la página www.llavemx.gob.mx. Ahí se deberá seleccionar en “Crear Cuenta”, ingresar la CURP del aspirante, dar clic en “No soy un Robot” y luego en “Continuar”.

Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente los datos personales. Después se tendrá que escribir el código postal, seleccionar la colonia y dar clic en “Siguiente”. Luego, se deberán llenar los datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico). Por último se tendrá que crear una contraseña y anotarla en un lugar seguro.

En caso de tener algún problema con el proceso, se puede marcar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI) que atiende todo el año durante cualquier hora.

