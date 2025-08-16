México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Quién debe realizar la inscripción de septiembre, padres o alumnos?

El programa ampliará su cobertura el siguiente mes para que nuevos alumnos de secundaria se integren

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina una
La Beca Rita Cetina una ampliará su cobertura en septiembre para que nuevos alumnos de secundaria se integren

La Beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia un apoyo económico de $1,900 cada dos meses, sumando $700 por cada estudiante adicional registrado. Las familias pueden retirar estos fondos utilizando la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

Este programa se implementó a principios de 2025 y en septiembre expandirá su alcance, permitiendo que niños de preescolar y primaria de escuelas públicas de México accedan al beneficio, además de los estudiantes de secundaria que ya habían sido incluidos en la etapa inicial. Su propósito consiste en evitar la deserción escolar y asegurar que los alumnos de nivel básico permanezcan y concluyan satisfactoriamente su educación.

La Beca Rita Cetina otorga a cada
La Beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia un apoyo económico de $1,900 cada dos meses

¿Quién debe hacer el registro a la Beca Rita Cetina, padres o alumnos?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el próximo registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre y lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores directamente en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.

“El registro deberá ser hecho por madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa, para lo cual se requerirá la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Si aún no se cuenta con ella, se puede crear desde ya”, se indicó.

Documentos para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

La dependencia también ha proporcionado el número telefónico 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), junto con todos sus canales oficiales en redes sociales, para resolver cualquier duda o aclaración. Además, ha recomendado reunir la documentación requerida antes de septiembre con el fin de facilitar el proceso de incorporación.

Los pagos de la beca se
Los pagos de la beca se entregan de forma ordenada alfabéticamente de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

¿Cómo es la dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina?

Los pagos de la beca se entregan de forma ordenada alfabéticamente de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, previamente las autoridades dan a conocer el calendario oficial de pagos según el bimestre que corresponda para que los becarios y becarias sepan con exactitud el día que les llega su dinero.

Finalmente, cabe mencionar que durante julio y agosto no hay depósitos debido a que es periodo vacacional y las reglas de operación del programa así lo establecen.

