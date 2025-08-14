México

SEP anuncia inscripción a esta beca en septiembre para poder recibir mil 900 pesos bimestrales: quiénes pueden realizar el trámite

Mario Delgado, titular de la dependencia educativa federal, informó y dio detalles de este programa social

Por Omar Martínez

Guardar
El registro de una beca
El registro de una beca será en septiembre y otorgará un total de mil 900 pesos bimestrales. Credito: Cuartoscuro.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció que en el mes de septiembre comenzará el trámite de una beca que los estudiantes podrán tramitar para recibir mil 900 pesos bimestrales.

Recalcó que solamente algunas alumnas y alumnos de cierto grado educativo podrán registrarse a este programa social y dio a conocer la fecha exacta en que arrancará el registro.

Precisó que el trámite será en línea e hizo un llamado a los estudiantes de este grado a estar atentos en caso de que exista un cambio.

Se trata de la Beca Rita Cetina, la cual es otorgada por el Gobierno de México, y los estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales.

La Beca Rita Cetina otorga
La Beca Rita Cetina otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

La finalidad de este programa social federal es que los estudiantes de secundaria pública no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar esta etapa de su vida.

La fecha de inicio de inscripción será el lunes 15 de septiembre, por lo que los padres de familia de los menores de edad de secundaria pública en todo el país serán los que se encargarán del registro.

Delgado recalcó que el registro será para todos aquellos que acaben de ingresar a primer año de escuelas secundarias públicas en todo el país.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

Las declaraciones de Mario Delgado ocurrieron en un evento público con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante la entrega de las tarjetas únicas de Mi Beca para Empezar para recibir el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Este programa social local es de la Ciudad de México y los estudiantes de preescolar y primaria reciben un pago anual para comprar lo necesario antes del inicio de clases.

Debido a que la beca fue cancelada para estudiantes de secundaria pública por la creación de la Beca Rita Cetina, el Gobierno de la Ciudad de México entregará una tarjeta única para que puedan recibir el apoyo anual de Mi Beca para Empezar.

¿Cuándo será el primer pago de mil 900 pesos bimestrales de la Beca Rita Cetina?

El primer pago de la Beca Rita Cetina está programado para el mes de octubre, ya que el último depósito fue en el mes de junio y como en julio y agosto hay periodo vacacional.

Por lo tanto, el mes de octubre el pago estaría llegando para todos los beneficiarios, de acuerdo a las estimaciones.

Beca Rita Cetina es un
Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

