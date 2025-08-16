Mujer sobrevivió a choque de camión mientras su esposo logró correr para salvar a su pequeña hija en brazos l Video

Una familia logró sobrevivir tras choque de camión que los rozó en Av. 608 en Bosques de Aragón, CDMX Fotos: (Captura de pantalla)

Al mediodía de este sábado se registró un aparatoso accidente en la avenida 608, a la altura de la estación Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un camión de carga impactó contra un poste de luz, dejando como saldo al conductor prensado y una persona más con heridas leves.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el chofer de la pesada unidad, un hombre de aproximadamente 50 años, intentó esquivar un automóvil que permanecía detenido sobre la vía.

Graban el momento en que camión de carga choca contra poste en avenida 608 en la alcaldía GAM y se salva una pareja con un bebé de ser atropellados Crédito: (@MrElDiablo8/X)

En la maniobra perdió el control y terminó estrellándose contra la estructura de concreto, lo que provocó severos daños en la parte frontal del camión y su inmovilidad en plena vialidad.

El fuerte choque ocasionó que el conductor quedara atrapado entre los fierros retorcidos. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y policías capitalinos llegaron al lugar para brindar auxilio correspondiente.

Chofer pudo ser librado por equipos de emergencia

Choque camiòn de carga en avenida 608 alcaldía Gustavo A. Madero

Tras varios minutos de maniobras con equipo hidráulico, lograron liberar al hombre, quien presentaba golpes en el rostro y múltiples contusiones. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Videos de cámaras de seguridad de una vivienda cercana captaron el momento en que una pareja caminaba por la banqueta justo cuando ocurrió el accidente.

En las imágenes se observa cómo ambos corren para evitar ser embestidos; la mujer incluso se arroja al suelo para protegerse, resultando con heridas leves. Mientars el hombre logra ponerse a salvo cargando un bebé en brazos, quienes por fortuna lograron ponerse a salvo.

Choque camiòn de carga en avenida 608 alcaldía Gustavo A. Madero

El accidente generó afectaciones viales en la zona, pues fue necesario cerrar momentáneamente carriles de la avenida 608 mientras los bomberos retiraban escombros y trabajaban para mover la unidad siniestrada. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad fue alertado para atender el daño ocasionado al poste de luz.

Autoridades capitalinas informaron que se abrirá una investigación para determinar las responsabilidades del accidente y verificar las condiciones mecánicas del camión, así como la posible imprudencia del automovilista que se encontraba detenido sobre la vía.