México

Mujer sobrevivió a choque de camión mientras su esposo logró correr para salvar a su pequeña hija en brazos l Video

Una pareja de transeúntes lograron sobrevivir y no ser atropellados en Avenida 608 en Bosques de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero

Por Jorge Contreras

Guardar
Una familia logró sobrevivir tras
Una familia logró sobrevivir tras choque de camión que los rozó en Av. 608 en Bosques de Aragón, CDMX Fotos: (Captura de pantalla)

Al mediodía de este sábado se registró un aparatoso accidente en la avenida 608, a la altura de la estación Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un camión de carga impactó contra un poste de luz, dejando como saldo al conductor prensado y una persona más con heridas leves.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el chofer de la pesada unidad, un hombre de aproximadamente 50 años, intentó esquivar un automóvil que permanecía detenido sobre la vía.

Graban el momento en que camión de carga choca contra poste en avenida 608 en la alcaldía GAM y se salva una pareja con un bebé de ser atropellados Crédito: (@MrElDiablo8/X)

En la maniobra perdió el control y terminó estrellándose contra la estructura de concreto, lo que provocó severos daños en la parte frontal del camión y su inmovilidad en plena vialidad.

El fuerte choque ocasionó que el conductor quedara atrapado entre los fierros retorcidos. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y policías capitalinos llegaron al lugar para brindar auxilio correspondiente.

Chofer pudo ser librado por equipos de emergencia

Choque camiòn de carga en
Choque camiòn de carga en avenida 608 alcaldía Gustavo A. Madero

Tras varios minutos de maniobras con equipo hidráulico, lograron liberar al hombre, quien presentaba golpes en el rostro y múltiples contusiones. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Videos de cámaras de seguridad de una vivienda cercana captaron el momento en que una pareja caminaba por la banqueta justo cuando ocurrió el accidente.

En las imágenes se observa cómo ambos corren para evitar ser embestidos; la mujer incluso se arroja al suelo para protegerse, resultando con heridas leves. Mientars el hombre logra ponerse a salvo cargando un bebé en brazos, quienes por fortuna lograron ponerse a salvo.

Choque camiòn de carga en
Choque camiòn de carga en avenida 608 alcaldía Gustavo A. Madero

El accidente generó afectaciones viales en la zona, pues fue necesario cerrar momentáneamente carriles de la avenida 608 mientras los bomberos retiraban escombros y trabajaban para mover la unidad siniestrada. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad fue alertado para atender el daño ocasionado al poste de luz.

Autoridades capitalinas informaron que se abrirá una investigación para determinar las responsabilidades del accidente y verificar las condiciones mecánicas del camión, así como la posible imprudencia del automovilista que se encontraba detenido sobre la vía.

Temas Relacionados

ChoqueAvenida 608Alcaldìa Gustavo A. MaderoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs Juárez EN VIVO: minuto a minuto partido de la jornada 5

El Guadalajara buscará derrotar a los Bravos tras caer la semana pasada ante el Santos Laguna

Chivas vs Juárez EN VIVO:

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Mar Contreras, Dalílah Polanco, Ninel Conde, Mariana Botas y Facundo realizan las compras semanales

La Casa de los Famosos

¿Es la protegida? Internautas exhiben pruebas de supuesto favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

En redes sociales ha comenzado a circular un video de las supuestas “ventajas” de la actriz en el reality show de Televisa

¿Es la protegida? Internautas exhiben

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

El club de Sinaloa pretende reforzar su plantilla con uno de los guardametas más experimentados, quien prioriza continuar en el fútbol europeo

Este es el salario de

Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para mujeres en Campeche

La presidenta resaltó que su gobierno ha implementado diversas acciones para combatir la violencia contra las mujeres

Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE ofrece 10 mdd por

ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, es un matón armado y peligroso”

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Cae “El Kike” en Edomex: presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, exfuncionario del PRI con Peña Nieto

Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

Póker de “ases criminales”: estos son los vecinos que “La Tuta” tiene como recluso en MDC Brooklyn de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

¿Es la protegida? Internautas exhiben pruebas de supuesto favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos: “Es la protegida”

6 contradicciones clave en el relato de Nodal sobre el fin de su relación con Cazzu y el inicio con Ángela Aguilar

“Regio apoya a regio”: Samuel García baila al ritmo de Belanova en apoyo a Aldo De Nigris

DEPORTES

Chivas vs Juárez EN VIVO:

Chivas vs Juárez EN VIVO: minuto a minuto partido de la jornada 5

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

La sorpresa de Triplemanía 33: captan al Undertaker y Shawn Micheals en CDMX

Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025

“El manual de la redención”: Adrián Marcelo explota contra Dani Alves por posar con biblia tras denuncias de abuso