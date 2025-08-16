Llanta de pipa se desprende y golpea a dos mujeres en Tlalnepantla: huye el chófer

Pipa de agua pierde llanta delantera y lesiona dos mujeres en avenida Reyes Heroles, Tlalnepantla (Observatorio Metropolitano/FB)

Se registró un fuerte accidente en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, cuando una pipa que circulaba en avenida Jesús Reyes Heroles, perdió una de sus llantas delanteras, la cual se desprendió y terminó impactando a dos mujeres de entre 30 y 40 años que se encontraban a la altura de la parada conocida como Jardines del Recuerdo, en la colonia San Rafael.

De acuerdo con testigos, el impacto fue tan fuerte que ambas mujeres quedaron tendidas sobre el acotamiento, dirección al norte, mientras los transeúntes dieron aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Versiones de testigos señalan que el conductor de la pipa, vinculada a la organización de transporte ACME, abandonó la unidad a unos 200 metros del sitio del accidente y huyó sin auxiliar a las víctimas.

Pipa pertenece a la organización ACME

La pipa de agua fue remolcada tras accidente y su chofer huyó del lugar (Observatorio Metropolitano/FB)

Dicha organización es liderada por el cacique transportista Jafet Sainz, lo que ha generado indignación entre la población por la presunta impunidad con la que operan estas unidades, ya que ese vínculo podría servir a las autoridades para dar con el responsable, ya que la pipa porta calcomanías que venden para dar supuesta protección y circular en días prohibidos.

La pipa involucrada en el accidente tuvo que ser remolcada por personal de tránsito tras quedar varada y representar un riesgo para otros automovilistas.

En el lugar se presentaron elementos de la policía municipal, y equipos de emergencia, quienes brindaron atención inmediata a las dos mujeres.

Posteriormente fueron trasladadas en calidad de graves al Hospital de Lomas Verdes para su pronta atención médica.

Infobe México puedo entablar comunicación con familiares de las afectadas, señalando que las autoridades no dieron correctamente la información, ya que las lesionadas responden a los nombres Anette Michel Velazquez Sotelo, de 13 años, y Flor de Guadalupe Sotelo Cazares.

Una de las víctimas sigue grave

La pipa pertenece a la organización de ACME, grupo de choque que lidera Jafet Sainz (Observatorio Metropolitano/FB)

Con lo que respecta a la salud de las dos mujeres, se reportó que la menor fue dada de alta y ya está en casa, mientras sigue grave la mamá y permanecerá en el hospital.

Vecinos de la colonia San Rafael exigieron a las autoridades municipales y estatales que se refuercen los operativos de verificación para el transporte de carga de esta organización, pues aseguran que pipas y camiones de gran tonelaje circulan en malas condiciones mecánicas sin que nadie las regule conforme al reglamento de tránsito, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Además, los familiares demandaron que se identifique y presente al chofer responsable del accidente, así como sanciones para la empresa o agrupación propietaria de la pipa, a fin de evitar que el caso quede en la impunidad, si no, hay riesgo que haya cierre de avenidas en los próximos días para que les hagan justicia por esto lamentables hechos.