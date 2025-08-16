¿Es la protegida? Internautas exhiben pruebas de supuesto favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Manager de Mariana Botas responde tajante a los rumores. (ViX)

Mariana Botas es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México que más opiniones divididas ha causado en el público por su participación en el reality show de Televisa.

Desde los primeros días, la actriz de Una Familia de Diez acaparó la atención al convertirse en la primera líder de la temporada y ganarse un automóvil último modelo; desde entonces, los internautas han seguido muy de cerca sus acciones.

Sin embargo, el momento que más desató teorías en redes sociales fue su aparición en la placa de nominados, pues desde antes de que se diera a conocer la salvación, se especuló que la también comediante dejaría de estar en riesgo de salir de la competencia.

Internautas aseguran que hay favoritismo a Mariana Botas y exhiben supuestas pruebaas Crédito: TikTok: @lucky_karla

Aseguran que Mariana Botas es “la protegida” de La Casa de los Famosos México 2025

Durante la tarde del 15 de agosto, comenzó a circular un video de las supuestas pruebas del favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos.

De acuerdo con el clip, las sospechas comenzaron cuando los seguidores notaron que la actriz y comediante tenía una racha inusual de buena suerte, pues además de haber sido la primera líder de la casa, recientemente se hizo acreedora a la moneda del destino y recibió beneficios.

“Salió al patio y fue derecho y sin escalas hacia la fogata, no buscó, solo se agachó y vio la moneda”, señalaron los usuarios en el clip.

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

De igual forma, comentaron que la manager de Mariana Botas también trabaja para Endemol, lo que podría influir en su participación dentro de la casa más famosa de México.

“Su amiga es su manager, trabaja en Endemol, y por lo tanto tiene acceso a información. Es obvio que se la están pasando a Mariana Botas”, agregaron.

Manager de Mariana Botas responde a los rumores de supuesto favoritismo en La Casa de los Famosos México

Antes de lo esperado, Ivonne de los Rios reaccionó a los rumores y respondió tajante a la teoría que está circulando en redes sociales, además, invitó a los internautas a investigar.

“Investígale bien, no trabajo para LCDLFMX. No hay ningún conflicto de interés. Actualmente no colaboro con Endemol, solo que no he actualizado mi perfil. Tal vez vienes a tirarme porque no te di la entrevista que me solicitaste, pero ya no había tiempo. Saludos", escribió en redes sociales.

(captura de pantalla)

Cabe señalar que hasta ahora no existen pruebas de ningún favoritismo a alguno de los participantes, pero al igual que en temporadas anteriores, las especulaciones en redes sociales no se hacen esperar.