México

¿Es la protegida? Internautas exhiben pruebas de supuesto favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

En redes sociales ha comenzado a circular un video de las supuestas “ventajas” de la actriz en el reality show de Televisa

Por Jazmín González

Guardar
Manager de Mariana Botas responde
Manager de Mariana Botas responde tajante a los rumores. (ViX)

Mariana Botas es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México que más opiniones divididas ha causado en el público por su participación en el reality show de Televisa.

Desde los primeros días, la actriz de Una Familia de Diez acaparó la atención al convertirse en la primera líder de la temporada y ganarse un automóvil último modelo; desde entonces, los internautas han seguido muy de cerca sus acciones.

Sin embargo, el momento que más desató teorías en redes sociales fue su aparición en la placa de nominados, pues desde antes de que se diera a conocer la salvación, se especuló que la también comediante dejaría de estar en riesgo de salir de la competencia.

Internautas aseguran que hay favoritismo a Mariana Botas y exhiben supuestas pruebaas Crédito: TikTok: @lucky_karla

Aseguran que Mariana Botas es “la protegida” de La Casa de los Famosos México 2025

Durante la tarde del 15 de agosto, comenzó a circular un video de las supuestas pruebas del favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos.

De acuerdo con el clip, las sospechas comenzaron cuando los seguidores notaron que la actriz y comediante tenía una racha inusual de buena suerte, pues además de haber sido la primera líder de la casa, recientemente se hizo acreedora a la moneda del destino y recibió beneficios.

“Salió al patio y fue derecho y sin escalas hacia la fogata, no buscó, solo se agachó y vio la moneda”, señalaron los usuarios en el clip.

(Captura de pantalla La Casa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

De igual forma, comentaron que la manager de Mariana Botas también trabaja para Endemol, lo que podría influir en su participación dentro de la casa más famosa de México.

“Su amiga es su manager, trabaja en Endemol, y por lo tanto tiene acceso a información. Es obvio que se la están pasando a Mariana Botas”, agregaron.

Manager de Mariana Botas responde a los rumores de supuesto favoritismo en La Casa de los Famosos México

Antes de lo esperado, Ivonne de los Rios reaccionó a los rumores y respondió tajante a la teoría que está circulando en redes sociales, además, invitó a los internautas a investigar.

Investígale bien, no trabajo para LCDLFMX. No hay ningún conflicto de interés. Actualmente no colaboro con Endemol, solo que no he actualizado mi perfil. Tal vez vienes a tirarme porque no te di la entrevista que me solicitaste, pero ya no había tiempo. Saludos", escribió en redes sociales.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cabe señalar que hasta ahora no existen pruebas de ningún favoritismo a alguno de los participantes, pero al igual que en temporadas anteriores, las especulaciones en redes sociales no se hacen esperar.

Temas Relacionados

Mariana BotasLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXLCDLFMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Chivas vs Juárez EN VIVO: minuto a minuto partido de la jornada 5

El Guadalajara buscará derrotar a los Bravos tras caer la semana pasada ante el Santos Laguna

Chivas vs Juárez EN VIVO:

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Mar Contreras, Dalílah Polanco, Ninel Conde, Mariana Botas y Facundo realizan las compras semanales

La Casa de los Famosos

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

El club de Sinaloa pretende reforzar su plantilla con uno de los guardametas más experimentados, quien prioriza continuar en el fútbol europeo

Este es el salario de

Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para mujeres en Campeche

La presidenta resaltó que su gobierno ha implementado diversas acciones para combatir la violencia contra las mujeres

Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para

La sorpresa de Triplemanía 33: captan al Undertaker y Shawn Micheals en CDMX

La inesperada aparición de dos leyendas de WWE en Polanco marca un momento clave para la lucha libre nacional

La sorpresa de Triplemanía 33:
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE ofrece 10 mdd por

ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, es un matón armado y peligroso”

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Cae “El Kike” en Edomex: presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, exfuncionario del PRI con Peña Nieto

Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

Póker de “ases criminales”: estos son los vecinos que “La Tuta” tiene como recluso en MDC Brooklyn de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión entre los habitantes crece la tarde de hoy 16 de agosto

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos: “Es la protegida”

6 contradicciones clave en el relato de Nodal sobre el fin de su relación con Cazzu y el inicio con Ángela Aguilar

“Regio apoya a regio”: Samuel García baila al ritmo de Belanova en apoyo a Aldo De Nigris

Emiliano Aguilar rompe el silencio y revela si mandó una indirecta contra Ángela y Nodal: “Me voy a seguir riendo”

DEPORTES

Chivas vs Juárez EN VIVO:

Chivas vs Juárez EN VIVO: minuto a minuto partido de la jornada 5

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

La sorpresa de Triplemanía 33: captan al Undertaker y Shawn Micheals en CDMX

Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025

“El manual de la redención”: Adrián Marcelo explota contra Dani Alves por posar con biblia tras denuncias de abuso