México

Esto sería lo que gana semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

La integrante de Envinadas ha generado opiniones divididas por su participación en el reality show de Televisa

Por Jazmín González

Guardar
La actriz y comediante pertenece
La actriz y comediante pertenece al cuarto día en La Casa de los Famosos México. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Mariana Botas es una de las personalidades que más ha causado opiniones divididas en redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México.

Entre dimes y diretes sobre sus acciones dentro del reality show de Televisa, uno de los temas que más ha generado curiosidad en el público es el sueldo de los habitantes.

Desde antes de su esperado estreno, se filtró que la mejor pagada de esta edición es Ninel Conde, por lo que muchos de sus compañeros llegaron a bromear y aseguraron que gran parte del presupuesto se había ido en su participación.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Esto es lo que estaría ganando semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Mientras los días transcurren y se viven las primeras eliminaciones, la cuenta de TikTok @todoonada880 reveló los supuestos sueldos de cada uno de los habitantes, donde una vez más se deja entrever que Ninel Conde gana más de medio millón de pesos semanalmente.

Mientras que Mariana Botas estaría recibiendo semanalmente 140 mil pesos mexicanos, lo mismo que varios de sus compañeros como Mar Contreras y Elaine Haro.

Hasta el momento, ninguno de los habitantes ha revelado lo que reciben semanalmente, pero en ediciones anteriores el tema es abordado hasta que abandonan el reality show, aunque algunos prefiere dejar la cifra en privado.

Mariana Botas en La Casa
Mariana Botas en La Casa de los Famosos México. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

Cabe recordar que la actriz de “Una Familia de Diez” habló sobre el tema económico en el programa de YouTube “Envinadas”, pese a no revelar una cifra exacta, aseguró que había hecho una negociación que consideraba justa.

Quién es Mariana Botas, habitante de La Casa de los Famosos México

Mariana Botas es reconocida en la industria del entretenimiento mexicano por su versatilidad. Nacida el 29 de enero de 1990 en Ciudad de México, es especialmente recordada por dar vida a Martina López en la serie de comedia “Una Familia de Diez”.

Su debut en la actuación ocurrió siendo niña, cuando formó parte de telenovelas como “Una luz en el camino”, donde inició su trayectoria. Paralelamente a su trabajo en la pantalla, ha dado pasos en el ámbito musical, complementando así su faceta en la industria del entretenimiento.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

En los últimos años, ha consolidado su presencia en el entorno digital al expandir su actividad más allá de la televisión, construyendo una comunidad significativa en redes sociales. A la par de sus cuentas personales, comparte un espacio con Jessica Segura y Daniela Lujan en “Envinadas”.

Temas Relacionados

Mariana BotasLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXEnvinadasUna Familia de Diezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos trucos te ayudarán a eliminar los malos olores del microondas

Ingredientes comunes en la cocina ofrecen alternativas efectivas para desodorizar y limpiar residuos

Estos trucos te ayudarán a

Ecatepec: la predicción del clima para este 16 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Ecatepec: la predicción del clima

Guadalajara: la predicción del clima para este 16 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guadalajara: la predicción del clima

Merlina conquista el ranking de las mejores series de Netflix México para maratonear

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Merlina conquista el ranking de

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 17 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Merlina conquista el ranking de

Merlina conquista el ranking de las mejores series de Netflix México para maratonear

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

Llaman “violentadora” a ex de Adrian Di Monte tras problema legal con La Sonora Dinamita

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Supernova Strikers 2025: Cuándo y

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido

Óscar Valdez revela cómo vivió el nocaut sufrido ante Vaquero Navarrete: “Es muy frustrante”

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”