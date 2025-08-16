Esto sería lo que gana semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

La actriz y comediante pertenece al cuarto día en La Casa de los Famosos México. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Mariana Botas es una de las personalidades que más ha causado opiniones divididas en redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México.

Entre dimes y diretes sobre sus acciones dentro del reality show de Televisa, uno de los temas que más ha generado curiosidad en el público es el sueldo de los habitantes.

Desde antes de su esperado estreno, se filtró que la mejor pagada de esta edición es Ninel Conde, por lo que muchos de sus compañeros llegaron a bromear y aseguraron que gran parte del presupuesto se había ido en su participación.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Esto es lo que estaría ganando semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Mientras los días transcurren y se viven las primeras eliminaciones, la cuenta de TikTok @todoonada880 reveló los supuestos sueldos de cada uno de los habitantes, donde una vez más se deja entrever que Ninel Conde gana más de medio millón de pesos semanalmente.

Mientras que Mariana Botas estaría recibiendo semanalmente 140 mil pesos mexicanos, lo mismo que varios de sus compañeros como Mar Contreras y Elaine Haro.

Hasta el momento, ninguno de los habitantes ha revelado lo que reciben semanalmente, pero en ediciones anteriores el tema es abordado hasta que abandonan el reality show, aunque algunos prefiere dejar la cifra en privado.

Mariana Botas en La Casa de los Famosos México. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

Cabe recordar que la actriz de “Una Familia de Diez” habló sobre el tema económico en el programa de YouTube “Envinadas”, pese a no revelar una cifra exacta, aseguró que había hecho una negociación que consideraba justa.

Quién es Mariana Botas, habitante de La Casa de los Famosos México

Mariana Botas es reconocida en la industria del entretenimiento mexicano por su versatilidad. Nacida el 29 de enero de 1990 en Ciudad de México, es especialmente recordada por dar vida a Martina López en la serie de comedia “Una Familia de Diez”.

Su debut en la actuación ocurrió siendo niña, cuando formó parte de telenovelas como “Una luz en el camino”, donde inició su trayectoria. Paralelamente a su trabajo en la pantalla, ha dado pasos en el ámbito musical, complementando así su faceta en la industria del entretenimiento.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

En los últimos años, ha consolidado su presencia en el entorno digital al expandir su actividad más allá de la televisión, construyendo una comunidad significativa en redes sociales. A la par de sus cuentas personales, comparte un espacio con Jessica Segura y Daniela Lujan en “Envinadas”.