Confirman a Christian Nodal en Supernova 2025: estos son los cantantes que se presentarán en el evento

El Supernova Strikers 2025 se perfila como uno de los eventos más grandes del año en México, combinando boxeo, morbo y música en un mismo escenario. Esta primera edición ya está causando gran expectativa, y una de las noticias más celebradas es la confirmación de Christian Nodal, quienes llegará a la Ciudad de México para ofrecer un show cargado de su inconfundible estilo mariacheño.
El intérprete de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos no estará solo. El evento reunirá a una poderosa alineación de artistas que harán vibrar al Palacio de los Deportes. Entre los nombres confirmados se encuentran:
- Christian Nodal
- El Alemán
- Alan Arrieta
- Gabito Ballesteros
- Xavi
- María Becerra
Con esta mezcla de géneros que va del regional mexicano al rap y el pop urbano, el Supernova Strikers 2025 promete ser una verdadera fiesta de música y adrenalina.
Aunque el apartado musical brilla por sí solo, no hay que olvidar que este evento es, ante todo, una fusión de boxeo espectáculo y entretenimiento. Distintas personalidades se subirán al ring para protagonizar peleas que ya están generando conversación en redes sociales, destacando el combate entre Alana Flores y Gala Montes.
Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes. Los precios varían según la sección:
- Sección E: $488
- Sección D: $976
- Sección C: $1,220
- Sección B: $2,196
- Sección Pista: $3,050
- Sección A: $7,320
Actualmente, las secciones A y B ya se encuentran agotadas, mientras que en la Sección C aún hay disponibilidad en torno a los $1,200 pesos. en contraste, las localidades con mayor espacio libre son las D y E, con precios que van de los $488 a los $977 pesos.
¿Cómo ver el evento desde casa?
Si no puedes asistir de manera presencial, el combate entre influencer y celebridades también contará con transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de Supernova Strikers. A su vez, se dio a conocer que además se podrá ver en la pantalla grande mediante la cadena Cinépolis, así como también se podrá seguir en la plataforma DAZN.
A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar los combates del Supernova:
¿Cuándo y a qué hora?
Domingo 17 de agosto, 18:00 horas, Palacio de los Deportes, CDMX
Señales de transmisión
- Facebook: Supernova Boxing
- YouTube: Supernova Boxing
- TikTok: @supernovaboxing
- Twitch: @supernovaboxing
- Streaming: DAZN
- Salas de cine: Cinépolis