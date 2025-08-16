México

Confirman a Christian Nodal en Supernova 2025: estos son los cantantes que se presentarán en el evento

El artista mexicano será el invitado especial para poner ambiente musical en el Palacio de los Deportes

Por Alex Domínguez

(Captura de pantalla/Christian Nodal)
El Supernova Strikers 2025 se perfila como uno de los eventos más grandes del año en México, combinando boxeo, morbo y música en un mismo escenario. Esta primera edición ya está causando gran expectativa, y una de las noticias más celebradas es la confirmación de Christian Nodal, quienes llegará a la Ciudad de México para ofrecer un show cargado de su inconfundible estilo mariacheño.

El intérprete de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos no estará solo. El evento reunirá a una poderosa alineación de artistas que harán vibrar al Palacio de los Deportes. Entre los nombres confirmados se encuentran:

  • Christian Nodal
  • El Alemán
  • Alan Arrieta
  • Gabito Ballesteros
  • Xavi
  • María Becerra
El evento ofrecerá presentaciones musicales
Con esta mezcla de géneros que va del regional mexicano al rap y el pop urbano, el Supernova Strikers 2025 promete ser una verdadera fiesta de música y adrenalina.

Aunque el apartado musical brilla por sí solo, no hay que olvidar que este evento es, ante todo, una fusión de boxeo espectáculo y entretenimiento. Distintas personalidades se subirán al ring para protagonizar peleas que ya están generando conversación en redes sociales, destacando el combate entre Alana Flores y Gala Montes.

La pelea entre Alana y
Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes. Los precios varían según la sección:

  • Sección E: $488
  • Sección D: $976
  • Sección C: $1,220
  • Sección B: $2,196
  • Sección Pista: $3,050
  • Sección A: $7,320
Boletos disponibles para el Supernova
Actualmente, las secciones A y B ya se encuentran agotadas, mientras que en la Sección C aún hay disponibilidad en torno a los $1,200 pesos. en contraste, las localidades con mayor espacio libre son las D y E, con precios que van de los $488 a los $977 pesos.

¿Cómo ver el evento desde casa?

Si no puedes asistir de manera presencial, el combate entre influencer y celebridades también contará con transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de Supernova Strikers. A su vez, se dio a conocer que además se podrá ver en la pantalla grande mediante la cadena Cinépolis, así como también se podrá seguir en la plataforma DAZN.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar los combates del Supernova:

¿Cuándo y a qué hora?

Domingo 17 de agosto, 18:00 horas, Palacio de los Deportes, CDMX

Señales de transmisión

  • Facebook: Supernova Boxing
  • YouTube: Supernova Boxing
  • TikTok: @supernovaboxing
  • Twitch: @supernovaboxing
  • Streaming: DAZN
  • Salas de cine: Cinépolis

