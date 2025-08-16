Confirman a Christian Nodal en Supernova 2025: estos son los cantantes que se presentarán en el evento

(Captura de pantalla/Christian Nodal)

El Supernova Strikers 2025 se perfila como uno de los eventos más grandes del año en México, combinando boxeo, morbo y música en un mismo escenario. Esta primera edición ya está causando gran expectativa, y una de las noticias más celebradas es la confirmación de Christian Nodal, quienes llegará a la Ciudad de México para ofrecer un show cargado de su inconfundible estilo mariacheño.

El intérprete de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos no estará solo. El evento reunirá a una poderosa alineación de artistas que harán vibrar al Palacio de los Deportes. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Christian Nodal

El Alemán

Alan Arrieta

Gabito Ballesteros

Xavi

María Becerra

El evento ofrecerá presentaciones musicales de Christian Nodal, María Becerra, Gabito Ballesteros, El Alemán y Xavi, reforzando su carácter híbrido e inmersivo. Imagen cuenta de X @supernovaboxing

Con esta mezcla de géneros que va del regional mexicano al rap y el pop urbano, el Supernova Strikers 2025 promete ser una verdadera fiesta de música y adrenalina.

Aunque el apartado musical brilla por sí solo, no hay que olvidar que este evento es, ante todo, una fusión de boxeo espectáculo y entretenimiento. Distintas personalidades se subirán al ring para protagonizar peleas que ya están generando conversación en redes sociales, destacando el combate entre Alana Flores y Gala Montes.

La pelea entre Alana y Gala será la función estelar del Supernova. (X/Supernova -Strickers)

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes. Los precios varían según la sección:

Sección E: $488

Sección D: $976

Sección C: $1,220

Sección B: $2,196

Sección Pista: $3,050

Sección A: $7,320

Boletos disponibles para el Supernova 2025. (Ticketmaster.com)

Actualmente, las secciones A y B ya se encuentran agotadas, mientras que en la Sección C aún hay disponibilidad en torno a los $1,200 pesos. en contraste, las localidades con mayor espacio libre son las D y E, con precios que van de los $488 a los $977 pesos.

¿Cómo ver el evento desde casa?

Si no puedes asistir de manera presencial, el combate entre influencer y celebridades también contará con transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de Supernova Strikers. A su vez, se dio a conocer que además se podrá ver en la pantalla grande mediante la cadena Cinépolis, así como también se podrá seguir en la plataforma DAZN.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar los combates del Supernova:

¿Cuándo y a qué hora?

Domingo 17 de agosto, 18:00 horas, Palacio de los Deportes, CDMX

Señales de transmisión

Facebook: Supernova Boxing

YouTube: Supernova Boxing

TikTok: @supernovaboxing

Twitch: @supernovaboxing

Streaming: DAZN

Salas de cine: Cinépolis