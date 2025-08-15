México

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

Del Villar fue acusado en EEUU por realizar negocios con un promotor de conciertos ligado a esta organización criminal

Por Ale Huitron

Ángel del Villar. (Instagram)
Ángel del Villar. (Instagram)

José Ángel del Villar, productor y CEO de la disquera Del Entertainment, fue sentenciado en los Estados Unidos a 4 años de prisión por realizar negocios con un promotor de conciertos con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, el exmánager de Gerardo Ortiz violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, por lo que la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah también lo multó con 2 millones de dólares.

La jueza también multó a la compañía con 1.8 millones de dólares, ya que se utilizó en un esquema de negocios implicado con organizaciones criminales.

Luego de que finalizara el juicio en marzo pasado, donde el jurado escuchó evidencia -entre la que se encontraba el testimonio de Gerardo Ortiz sobre haber sido engañado por Del Villar-, fue declarado culpable por realizar negocios con la empresa Gallística Diamante de Jesús Pérez Alvear, sancionados por el Departamento del Tesoro por facilitar el blanqueo de dinero para el CJNG y su brazo financiero, Los Cuinis.

Ángel del Villar, fundador de
Ángel del Villar, fundador de DEL Records, fue declarado culpable en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con los documentos judiciales, en abril de 2018 Ángel del Villar negoció con el promotor Jesús Pérez Alvear, alias “Chuco”, originario de Guadalajara, Jalisco, quien promovió conciertos para Del Entertainment en México hasta marzo de 2019.

Sin embargo, el 6 de abril de 2018 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Pérez Alvear y su empresa bajo la Ley Kingpin al concluir que facilitó el lavado de dinero para el CJNG y Los Cuinis, lo cual impide que los ciudadanos de ese país hagan negocios con ellos.

Las autoridades señalan que del Villar y su compañía sabían que era ilegal realizar tratos con el promotor pero decidieron hacerlo, en los que se incluyó una serie de presentaciones de Gerardo Ortiz.

El cantante de regional mexicano
El cantante de regional mexicano se declaró culpable de realizar presentaciones para el Cartel Jalisco Nueva Generación. (Foto: @gerardoortiz, Instagram)

El Departamento de Justicia afirmó que agentes del FBI se acercaron al músico en abril de 2018 para advertirle sobre la designación, sin embargo, días después actuó en un concierto organizado por Pérez en Aguascalientes, en el que la tarjeta de crédito del promotor fue utilizada para pagarle un jet privado.

Tanto Pérez y del Villar son señalados por continuar negociando en 2018 y 2019 para que el cantante realizara conciertos en otras entidades de México.

Jesús Pérez fue asesinado el diciembre de 2024 en un restaurante al interior de la Plaza Miyana ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México.

En tanto, Gerardo Ortiz se declaró culpable de realizar conciertos para el CJNG, pagó una fianza y declaró en contra de Ángel del Villar. De acuerdo con reportes, estaría colaborando con el FBI para brindar información en investigaciones.

