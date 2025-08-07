México

¿Qué sigue para Gerardo Ortiz tras colaborar con el FBI y librar juicio en EEUU por presuntos nexos con el CJNG?

El cantante se declaró culpable de realizar transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por Víctor Cisneros

Guardar
(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

Gerardo Ortiz duerme “tranquilito”. El presente del cantante de regional mexicano alude al título de una de las canciones que lo encumbraron en la industria musical antes de volverse blanco de gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narco.

El cantante, figura emblemática de los narcocorridos, ha esquivado una condena penal tras declararse culpable de participar en operaciones financieras con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La clave: su colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que le permitió convertirse en testigo clave contra su exmánager y evitar la cárcel.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Milenio, Ortiz testificó en contra de José Ángel del Villar, productor musical y director de Del Records, acusado de lavar dinero para el CJNG mediante conciertos realizados en México en 2018.

Ambos habrían recibido 1.5 millones de dólares —equivalentes a más de 30 millones de pesos— por presentaciones organizadas en conjunto con Gallística Diamante, firma señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como fachada financiera del grupo criminal.

Ortiz testificó en contra de
Ortiz testificó en contra de José Ángel del Villar, productor musical y director de Del Records. Ángel del Villar. (Instagram)

La acusación formal contra Ortiz fue presentada el 10 de abril de 2024. Sin embargo, el FBI evitó llevarlo a juicio y le permitió enfrentar el proceso en libertad luego de que aceptara su responsabilidad, pagara una fianza y accediera a declarar contra Del Villar. “Ortiz aceptó ante el FBI que fue presionado para seguir con los eventos”, señala el expediente, incluso tras ser advertido de los riesgos legales que implicaba colaborar con una organización vinculada al crimen organizado.

El caso apunta directamente a la red de lavado de dinero operada a través de la industria musical. En junio de 2022, el FBI arrestó a Del Villar y al director financiero de Del Records, Luca Scalisi. La fiscalía estadounidense los acusa de haber violado la Ley Kingpin, que sanciona a quienes mantienen vínculos comerciales con capos del narcotráfico designados por el gobierno.

El futuro de José Ángel del Villar

Para José Ángel del Villar, la situación es mucho más compleja: enfrenta una posible sentencia de seis años y medio en prisión y una multa de hasta 300 mil dólares. Su audiencia está programada para el 15 de agosto de 2025 en una corte de California.

Mientras tanto, Ortiz —quien ha construido su carrera con letras cargadas de referencias al narco— se encuentra en libertad, aunque con un futuro incierto en la industria. La colaboración con el FBI le permitió evitar el encarcelamiento, pero no necesariamente la condena pública.

El cantante mexicano Gerardo Ortiz
El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

Temas Relacionados

Gerardo OrtizCJNGJosé Ángel del Villarmexico-entretenimiento

Más Noticias

El índice de referencia del mercado mexicano inicia sesiones este 7 de agosto con ganancia de 0,95%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia del

Valor de apertura del euro en México este 7 de agosto de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Presentan “Con Permiso Voy a Abrir”, censo que busca impulsar la economía en La Magdalena Contreras

El censo permitirá diseñar estrategias para apoyar a comerciantes y emprendedores con formación y herramientas digitales

Presentan “Con Permiso Voy a

¿Puedo sacar dinero de mi Afore si estoy trabajando?

Existen tres modalidades para disponer de tu ahorro en Afore, el cual pueden ayudarte si aún estás trabajando

¿Puedo sacar dinero de mi

Merlina vuelve con alfombra morada y cortometraje de Piecito: así fue la noche gótica CDMX

La segunda temporada de esta aclamada serie de Netflix es muy esperada por los fans

Merlina vuelve con alfombra morada
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Ángel del Villar a

De Ángel del Villar a El Makabelico: Cómo el CJNG y el Cártel del Noreste han usado a la industria musical para lavar dinero

Delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas habría sido silenciado por lo que sabía sobre la red de huachicol de Sergio Carmona

Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’ se dan la mano tras audiencia que concluye con nueva vinculación a proceso

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

ENTRETENIMIENTO

Merlina vuelve con alfombra morada

Merlina vuelve con alfombra morada y cortometraje de Piecito: así fue la noche gótica CDMX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

La serie que hizo llorar a Poncho Herrera y lo conectó con su lado más paternal

Ángela felicita a Pepe Aguilar con emotivo mensaje en su cumpleaños: “Soy afortunada de ser tu hija”

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué pasó la madrugada de este 7 de agosto?

DEPORTES

Pumas es eliminado ante Inter

Pumas es eliminado ante Inter Miami en la Leagues Cup 2025 y se vuelve la ‘botana’ con divertidos memes

Nicolás Larcamón revela el futuro de Giakoumakis con Cruz Azul: “Es un deseo de él y de nosotros”

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada