México

Quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Elaine Haro enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae)
(Especial Infobae)

El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y, por primera vez en la temporada, seis habitantes están en riesgo de abandonar la competencia.

Ellos son: Alexis Ayala, Ninel Conde, Facundo, Guana, Mar Contreras y Mariana Botas.

El proceso de eliminación recae en el público, por lo cual resulta imposible anticipar qué celebridad será la próxima en salir; no obstante, Endemol -casa productora del reality- lanzó una encuesta en su canal de Telegram, cuyo resultado es una muestra representativa sobre quién podría abandonar la casa.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién es el tercer habitante eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

De acuerdo con los primeros resultados arrojados por la encuesta de Endemol, Mariana Botas podría convertirse en la tercera eliminada de la temporada.

Y es que la conductora se encuentra hasta abajo del listado con solo el 10 por ciento de votos a favor. Le sigue Ninel Conde con 13 por ciento y Facundo con 14 por ciento.

Alexis Ayala y El Guana están empatados con el 17 por ciento y Mar Contreras encabeza la encuesta con 29 por ciento de votos a favor.

(TikTok: @mitchchismeyuber)
(TikTok: @mitchchismeyuber)

Elaine Haro enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación

El influencer ganó el liderato semanal y, como parte de ello, el derecho de salvar a un habitante nominado de la semana.

Sin embargo, antes deberá defender el poder de salvación contra Elaine Haro.

Aldo de Nigris es uno
Aldo de Nigris es uno de los finalistas para ser el líder de la semana. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

A continuación te contamos los pasos que debes seguir para apoyar a tu habitante favorito.

  1. Entra a la página: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  2. Selecciona al habitante nominado que no quieres que salga de la casa
  3. Si tienes una cuenta Vix Premium, puedes repartir tus 10 votos diarios entre los habitantes nominados de tu preferencia
  4. Haz clic en enviar

De esta manera puedes contribuir a que tu habitante favorito no sea eliminado; no obstante, es importante considerar varios aspectos para que tu voto sea válido.

(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)
(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Y es que existe un horario establecido para poder votar en la página oficial de La Casa de los Famosos Méxicode miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas.

Cabe mencionar que cualquier persona puede otorgar un voto por día, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoNinel CondeFacundoMariana BotasAlexis AyalaMar ContrerasGuanaVixmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego respaldan a policía que impidió acceso a mujer trans a vagón exclusivo: “Estaremos atentos”

El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policía tras confirmarse una sanción de parte de la SSC

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 reanuda su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15

Se busca que Oxxo tenga licencia como banco para ampliar su oferta financiera

Buscaría dar servicios de nómina para la clase trabajadora

Se busca que Oxxo tenga

Fonacot te presta para este Regreso a clases: aprovecha tu crédito para útiles, uniformes y colegiaturas

Es una opción para que los trabajadores cubran los gastos, con montos que pueden alcanzar hasta cuatro meses de salario

Fonacot te presta para este
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles fueron los cárteles más

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Cazan a La Nueva Familia Michoacana al estilo ‘Mongoose Azteca’, estrategia que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Alana Flores se burla de trayectoria de Gala Montes: “Cantar ante 90 mil personas es algo que solo puede imaginar”

Ángela Aguilar quería ‘exponer’ infieles en plena pandemia y su motivo vuelve a dar de qué hablar

Galilea Montijo revela que Drake Bell amenazó con demandar a ‘La Casa de los Famosos México’ tras revelación de Mariana Botas

“No me acuerdo”: Drake Bell reacciona a su supuesto beso con Mariana Botas en un antro

DEPORTES

Joao Maleck rompe el silencio

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025