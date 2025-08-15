Quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

(Especial Infobae)

El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ y, por primera vez en la temporada, seis habitantes están en riesgo de abandonar la competencia.

Ellos son: Alexis Ayala, Ninel Conde, Facundo, Guana, Mar Contreras y Mariana Botas.

El proceso de eliminación recae en el público, por lo cual resulta imposible anticipar qué celebridad será la próxima en salir; no obstante, Endemol -casa productora del reality- lanzó una encuesta en su canal de Telegram, cuyo resultado es una muestra representativa sobre quién podría abandonar la casa.

¿Quién es el tercer habitante eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

De acuerdo con los primeros resultados arrojados por la encuesta de Endemol, Mariana Botas podría convertirse en la tercera eliminada de la temporada.

Y es que la conductora se encuentra hasta abajo del listado con solo el 10 por ciento de votos a favor. Le sigue Ninel Conde con 13 por ciento y Facundo con 14 por ciento.

Alexis Ayala y El Guana están empatados con el 17 por ciento y Mar Contreras encabeza la encuesta con 29 por ciento de votos a favor.

Elaine Haro enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación

El influencer ganó el liderato semanal y, como parte de ello, el derecho de salvar a un habitante nominado de la semana.

Sin embargo, antes deberá defender el poder de salvación contra Elaine Haro.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

A continuación te contamos los pasos que debes seguir para apoyar a tu habitante favorito.

Entra a la página: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Selecciona al habitante nominado que no quieres que salga de la casa Si tienes una cuenta Vix Premium, puedes repartir tus 10 votos diarios entre los habitantes nominados de tu preferencia Haz clic en enviar

De esta manera puedes contribuir a que tu habitante favorito no sea eliminado; no obstante, es importante considerar varios aspectos para que tu voto sea válido.

Y es que existe un horario establecido para poder votar en la página oficial de La Casa de los Famosos México: de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas.

Cabe mencionar que cualquier persona puede otorgar un voto por día, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.