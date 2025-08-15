México

Galilea Montijo revela que Drake Bell amenazó con demandar a ‘La Casa de los Famosos México’ tras revelación de Mariana Botas

La conductora del reality show destapó la verdadera reacción del actor a la anécdota de Botas

Por Adriana Castillo

Drake Bell hizo duras declaraciones
Drake Bell hizo duras declaraciones contra los miembros corporativos de Nikelodeon (Foto: YouTube / @The Unplanned Podcast)

Drake Bell está envuelto en controversia en México por un supuesto encuentro romántico con Mariana Botas.

Y es que Galilea Montijo -conductora principal de ‘La Casa de los Famosos México’- reveló que el actor se habría puesto en contacto con la producción para pedir que se eliminaran los clips donde Mariana Botas cuenta su historia o de lo contrario interpondría una demanda.

“Contestó delante de cámaras muy sonriente, muy simpático, pero yo tengo otros datos. Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los voy a ver en la corte’”, contó en Hoy.

El cantante tomó con humor la polémica y confesó que no se acuerda lo que pasó esa noche | TikTok, famosos.mexico7

La revelación de la presentadora sorprendió al resto de conductores del matutino, quienes señalaron que Bell suele ser muy amable cuando habla con la prensa.

“Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Que raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agregó Montijo.

Información en desarrollo...

