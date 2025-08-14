México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show tras la tercera gala de nominación

Por Adriana Castillo

Guardar
19:27 hsHoy

Los habitantes consiguen superar llenar 7 contenedores

18:52 hsHoy

Arranca la prueba semanal por el presupuesto

18:22 hsHoy

¿Mar tiene un celular?

En redes sociales captaron a la actriz con un artículo misterioso en su cama; mientras algunos aseguran que es un celular, otros piensan que es su cosmetiquera.

La actriz fue captada cuando guardaba un misterioso artículo Crédito: Vix
16:36 hsHoy

La Jefa despierta a los habitantes en punto de las 10:30 AM

15:42 hsHoy

Facundo cree que no ganará LCDLFM

Tras la nominación, el conductor habló con Mariana Botas sobre sus posibilidades de ganar el reality show; confesó que no se ve como un posible contendiente, pues hay otros personajes más fuertes como El Guana o Abelito.

Infobae México: Jesús Avilés
Infobae México: Jesús Avilés
14:35 hsHoy

Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025′

Todos los domingos se dará a conocer al eliminado de la semana

Por Adriana Castillo

Televisa comparte los primeros promos
Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

¿Quién se enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación?

Este jueves 14 de agosto se llevará a cabo una dinámica, donde los habitantes, excepto Aldo de Nigris, determinarán quién se enfrentará al líder de la semana por la salvación.

13:53 hsHoy

¿Quién es el líder de la semana?

Se trata nada más ni nada menos que de Aldo de Nigris, quien defenderá su derecho a salvar a un habitante nominado el próximo viernes.

Aldo de Nigris es uno
Aldo de Nigris es uno de los finalistas para ser el líder de la semana. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.
13:42 hsHoy

Cuarto Noche cumple su promesa: así pidieron votos

(Captura Vix)
(Captura Vix)
12:54 hsHoy

Quién es El Guana, habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2025′

La tercera temporada del reality arrancará el próximo domingo 27 de julio en punto de las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas

Por Adriana Castillo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

A días del gran estreno de ‘La Casa de los Famosos México 2025′, se llevó a cabo una presentación en vivo donde se destapó la identidad del habitante número 12 de la temporada.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los FamososFacundoNinel CondeAlexis AyalaMar ContrerasMariana BotasGuanamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso de Tlatelolco’ en XVI Conferencia Regional Sobre las Mujeres: en esto consiste

La secretaria de las Mujeres consideró que el documento ayudará a tener una sociedad más justa e igualitaria

Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este 14 de agosto

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este

Las 5 declaraciones más impactantes de Christian Nodal durante su entrevista con Adela Micha

El cantante habló abiertamente sobre su vida personal y profesional, dejando a sus seguidores impactados

Las 5 declaraciones más impactantes

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume prueba tras agredir a periodista en Piedras Negras | Video

El funcionario municipal dijo que se realizó el examen para detectar drogas porque “no permitirá que se dañe su prestigio y el de su gobierno”

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume

Adrián Di Monte revela de qué se arrepiente de su experiencia en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

El actor cubano fue el segundo eliminado de este reality show de Televisa, que actualmente vive su tercera semana

Adrián Di Monte revela de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Seis ejercicios de fuerza que

Seis ejercicios de fuerza que toda mujer debería hacer a partir de los 40 años

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Los gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de Kicillof

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

INFOBAE AMÉRICA

Estado de excepción en Honduras:

Estado de excepción en Honduras: denuncias de tortura, abusos y un futuro electoral bajo vigilancia

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

“The Life of a Showgirl” de Taylor Swift: fecha de lanzamiento, versiones, tracklist y todo sobre su nuevo álbum

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

Visa H-1B: EEUU aprueba propuesta para cambiar la selección y priorizar sueldos altos en 2025

DEPORTES

Fuertes declaraciones de Alexis Mac

Fuertes declaraciones de Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca: “La persona que tomó la decisión fue Riquelme”

River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Brutal agresión en el básquet: desmayó a un rival de un golpe y fue suspendido de manera indefinida

El movimiento estratégico de Red Bull Racing que confirmó la salida definitiva de Christian Horner de la escudería

Feroz crítica a Lewis Hamilton en medio de su profunda crisis en Ferrari