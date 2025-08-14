La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

A días del gran estreno de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ , se llevó a cabo una presentación en vivo donde se destapó la identidad del habitante número 12 de la temporada.

Se trata nada más ni nada menos que de Aldo de Nigris , quien defenderá su derecho a salvar a un habitante nominado el próximo viernes.

Este jueves 14 de agosto se llevará a cabo una dinámica, donde los habitantes, excepto Aldo de Nigris, determinarán quién se enfrentará al líder de la semana por la salvación.

¿Quién se enfrentará a Aldo de Nigris por la salvación?

Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.

Tras la nominación, el conductor habló con Mariana Botas sobre sus posibilidades de ganar el reality show; confesó que no se ve como un posible contendiente, pues hay otros personajes más fuertes como El Guana o Abelito .

En redes sociales captaron a la actriz con un artículo misterioso en su cama; mientras algunos aseguran que es un celular, otros piensan que es su cosmetiquera.

