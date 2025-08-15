México

IMSS 2025: así puedes conseguir el pago único de 9 mil pesos con tu pensión

Conoce los requisitos, las aseguradoras autorizadas y cómo obtener este incentivo adicional junto con tu primer depósito

Por Lorna Huitrón

En 2025, los pensionados del IMSS cuentan con un beneficio adicional que puede representar un impulso significativo a sus finanzas: un pago único de hasta 9 mil pesos al contratar una pensión vitalicia bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997.

Este incentivo no forma parte de los depósitos mensuales regulares de la pensión, sino que se otorga como un bono extraordinario que acompaña al primer pago de la pensión vitalicia.

El objetivo de este pago único es reconocer la decisión estratégica de los jubilados al seleccionar la aseguradora que ofrezca las mejores condiciones económicas y de seguridad.

La idea es que quienes tomen una decisión informada sobre la administración de sus fondos Afore puedan obtener un beneficio adicional que mejore su ingreso inicial al momento de jubilarse.

Este bono funciona como un incentivo para fomentar la contratación de la Renta Vitalicia, un esquema que no solo asegura un ingreso mensual de por vida, sino que también protege a los beneficiarios a través de un Seguro de Sobrevivencia.

Al recibir este pago extra, los pensionados no solo incrementan sus recursos de manera inmediata, sino que también fortalecen la seguridad financiera de su familia a largo plazo.

¿Quiénes pueden recibir el pago extra?

El bono aplica exclusivamente para quienes estén bajo la Ley del Seguro Social de 1997 y opten por la modalidad de Renta Vitalicia, un esquema que garantiza un ingreso mensual de por vida. Además, la Renta Vitalicia incluye un Seguro de Sobrevivencia, que protege a los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular.

Requisitos para acceder al pago único

Para recibir este incentivo, los pensionados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años al momento de solicitar la pensión.
  • Haber causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS.
  • Contar con al menos 850 semanas cotizadas en 2025 (este requisito aumenta gradualmente hasta mil semanas en 2031).
  • Contar con recursos suficientes en la cuenta Afore para contratar la Renta Vitalicia.
  • Elegir la aseguradora autorizada que ofrezca las mejores condiciones económicas.

Aseguradoras autorizadas por el IMSS

Algunas de las empresas que pueden ofrecer la Renta Vitalicia son:

  • Profuturo GNP Pensiones
  • Pensiones BANORTE
  • Pensiones BBVA BANCOMER
  • Pensiones SURA
¿Cuándo se paga el bono de 9 mil pesos?

El pago extra se entrega en una sola exhibición junto con el primer depósito de la pensión vitalicia. Esto significa que, al momento de iniciar el cobro de tu pensión mensual, recibirás este incentivo adicional como reconocimiento por tomar decisiones informadas al elegir tu aseguradora.

Por qué considerar la Renta Vitalicia

Además del pago único, la Renta Vitalicia garantiza un ingreso estable de por vida y brinda seguridad para los beneficiarios. Elegir con cuidado la aseguradora puede marcar una diferencia significativa en tu seguridad económica futura.

