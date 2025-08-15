“No me acuerdo”: Drake Bell reacciona a su supuesto su supuesto beso con Mariana Botas en un antro

(Instagram: @drakebell)

Mariana Botas desató controversia en redes sociales tras revelar que tuvo un encuentro romántico con Drake Bell en un antro de la Ciudad de México.

Fue en la transmisión en vivo de ‘La Casa de los Famosos México’ -reality en donde participa actualmente-, donde la conductora confesó que la estrella de Nickelodeon es su crush y en una ocasión no solo tuvo la oportunidad de conocerlo, también de besarlo.

“Me lo besuqué toda la noche en el antro. Él me traía de la mano, me ofrecía tragos y hasta pidió canciones para bailar conmigo”, contó.

Mariana Botas ganó la "moneda del destino" en LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube)

La actriz no profundizó en detalles, por lo que se desconoce cuándo ocurrió su romance de una noche; no obstante, la anécdota se viralizó en redes sociales y conmocionó a los admiradores del cantante.

Drake Bell reacciona a su supuesto encuentro romántico con Mariana Botas

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, varios medios de comunicación aprovecharon una reciente visita del actor a la Ciudad de México para cuestionarlo al respecto.

Bell tomó con humor la situación, pero aseguró que no recuerda si eso sucedió.

El cantante tomó con humor la polémica y confesó que no se acuerda lo que pasó esa noche | TikTok, famosos.mexico7

“Es una amiga mía.. un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la mire y muy lento, así como una película... No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, dijo a la prensa.

El artista estadounidense no compartió más detalles al respecto, pero reveló que actualmente tiene una relación amorosa con una mujer mexicana; sin embargo, no reveló su identidad.

Drake Bell amenazó con demandar a LCDLFM tras revelación de Mariana Botas: asegura Galilea Montijo

Los conductores del programa ‘Hoy’ retomaron la respuesta de Drake Bell; aunque aplaudieron su manera de responder ante los medios, también revelaron que se habría puesto en contacto con la producción del reality show para exigir que se eliminaran los clips del testimonio de Mariana Botas.

Galilea montijo fue quien presentó en la rueda de prensa del 22 de junio a dos de los participantes del Reality Show La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

“Contestó delante de cámaras muy sonriente, muy simpático, pero yo tengo otros datos. Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los voy a ver en la corte’”, contó Galilea Montijo en 'Hoy’.

La revelación de la presentadora sorprendió al resto de conductores del matutino, quienes señalaron que Bell suele ser muy amable cuando habla con la prensa.

“Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Que raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agregó Montijo.