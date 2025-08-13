México

Reportan que Abigael González Valencia, El Cuini, se declaró no culpable en Corte de EEUU

Es identificado como cuñado del Mencho y se le acusa de liderar el grupo Los Cuinis, brazo del CJNG

Por Luis Contreras

Abigael es hermano de Rosalinda
Abigael es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Entre las 26 personas que fueron entregadas a Estados Unidos está Abigael González Valencia, alias El Cuini, un hombre que tras presentarse ante las autoridades judiciales se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Fue durante la audiencia del 13 de agosto que el hombre acusado de liderar la célula delictiva conocida como Los Cuinis se declaró no culpable de los tres cargos en su contra: trasiego de metanfetamina y cocaína, crimen organizado, así como portación de armas de fuego.

Dicho hombre se presentó en la Corte federal de Washington y será en un periodo de 13 días que deberá asistir a una segunda audiencia, la cual estará a cargo de la jueza Beryl A. Howell.

Cabe destacar que dicha jueza fue la persona que estuvo a cargo del proceso contra Rubén Oseguera González, El Menchito, quien fue sentenciado a cadena perpetua.

Cercano al líder del CJNG

Abigael González Valencia fue detenido
Abigael González Valencia fue detenido en 2015 (AIC/Especial)

González Valencia es identificado como uno de los hombres que encabezaba la estructura de Los Cuinis, esta última identificada como un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La Agencia para el control de Drogas (DEA) destacó la entrega de los 26 hombres, entre ellos El Cuini.

“Abigael “El Cuini” González Valencia, cuñado del líder del CJNG, “El Mencho”, y líder de Los Cuinis, organización responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos“, puede leerse.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

