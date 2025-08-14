México

Programa de Rocío Sánchez Azuara no habría logrado la audiencia esperada para competir con La Casa de los Famosos 3

Álex Kaffie aseguró que el programa dejará el horario estelar de los domingos, pero seguirá siendo transmitido los domingos

Por Jazmín González

En días recientes la conductora
En días recientes la conductora aseguró que su nuevo programa en TV Azteca no tiene competencia.

Rocío Sánchez Azuara estrenó Tú historia como la mía el pasado 3 de agosto en punto de las 20:00 horas, casi en el mismo horario que La Casa de los Famosos México, por lo que se llegó a especular que sería la apuesta de TV Azteca para competir con el reality show.

Sin embargo, en una conferencia de prensa previa al estreno del programa, la conductora aseguró que el proyecto no buscaba competir con nadie, solo se trataba de una nueva apuesta.

“Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos funcione”, compartió para varios medios.

Rocío Sánchez Azuara dejará de
Rocío Sánchez Azuara dejará de competir con Galilea Montijo por la audiencia.

Programa de Rocío Sánchez Azuara cambiaría de formato por baja audiencia

Tan solo dos semanas después del lanzamiento de Tu historia como la mía, el periodista Álex Kaffie reveló que el programa saldrá del horario estelar de los domingos tras no dar los resultados esperados.

‘Tu historia como la mía’ sale del aire. Televisión Azteca ha decidido sacarla del aire los domingos y entonces la va a transmitir los sábados en el horario que ha venido ocupando la edición sabatina del programa que produce Andrés Tovar y tanto éxito le ha traído”, explicó el periodista en su canal de YouTube.

Asimismo, en redes sociales, principalmente en X, se difundió que el próximo domingo se transmitirá la película “El Valet”, cinta en la que participa Eugenio Derbez.

“Tu Historia como la Mía”:
"Tu Historia como la Mía": Rocío Sánchez Azuara es la carta fuerte de TV Azteca.

Por su parte, Kaffie explicó que las audiencias de los sábados en TV Azteca son de las más altas, por lo que se creyó que la fórmula se prodría repetir los domingos, pero hasta ahora no ha sido así.

“Analizando las audiencias de los sábados, el programa le viene haciendo honor a lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo de lunes a viernes, siendo el más alto en las audiencias, por eso TV Azteca pensó que ese caballo podría darles victorias los domingos y no ha sido así”, concluyó.

Productor confirma cambio de horario de Tu historia como la mía

Cabe mencionar que el periodista no fue el único en hablar sobre el tema, posteriormente el productor confirmó que el programa dejará de transmitirse en el horario habitual.

La conductora tiene mucha fama
La conductora tiene mucha fama actualmente en televisión

Ahora los televidentes podrán disfrutar del proyecto los sábados en un horario de 9:00 a 11:00 de la noche. Una vez que los programas especiales concluyan, se seguirá trasmitiendo la versión sabatina.

