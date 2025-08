Rocío Sánchez Azuara lanza dardo para La Casa de los Famosos México previo al estreno de su programa en TV Azteca

La conductora aseguró que su nuevo programa en TV Azteca no tiene competencia. Crédito: La Casa de los Famosos- Cuartoscuro

La Casa de los Famosos México arrancó el pasado 27 de julio, y desde entonces, ha comenzado a dar de qué hablar con la participación de cada uno de sus habitantes e incluso de sus conductores.

Sin embargo, desde antes de que iniciara la tercera temporada del reality show 24/7 se dio a conocer que podría tener competencia durante las galas de eliminación.

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Rocío Sánchez Azuara lanza dardo a La Casa de los Famosos México previo al estreno de su programa

Rocío Sánchez Azuara estrenará el programa Tu historia como la mía el próximo 3 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de Azteca Uno; horario similar al de La Casa de los Famosos México.

Como era de esperarse, la apuesta de TV Azteca ya está creando intriga entre el público; sin embargo, Sáchez Azuara asegura que no se trata de ninguna competencia, pues su programa es una apuesta diferente al resto.

“Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos que funcione”, expresó durante la presentación del programa.

Rocío Sánchez Azuara competirá con Galilea Montijo por la audiencia. Crédito: Cuartoscuro

Asimismo, dejó claro que no busca conocer el éxito que tiene el reality show de Televisa, solo está enfocada en dar lo mejor para su nuevo proyecto, donde además tuvo la oportunidad de platicar de cerca con Verónica Castro.

Verónica Castro regresará a la televisión de la mano de “Tu historia como la mía”

Tu historia como la mía es un talk show en el que diferentes celebridades contarán sus historias más profundas. Dentro de los principales invitados estarán Verónica Castro, Emir Pabón, Laura Flores, Ivonne Montero, Sheyla, Claudio Yarto y Fey.

De acuerdo con la presentadora, se trata de un formato “honesto, entretenido y catártico”. Hasta ahora, una de las celebridades que más ha causado intriga con su participación es la intérprete de “Macumba”, pues su presencia marca su regreso a la pantalla chica.

Programa de Rocío Sánchez Azuara va por rating de La Casa de los Famosos México: Verónica Castro confirmada (Fotos: Televisa/ TV Azteca)

De acuerdo con la conductora de TV Azteca, aunque no había tenido la oportunidad de trabajar con la actriz, asegura que tanto ella, como su hijo Cristian Castro, llegaron al programa con el “corazón en la mano”.

“Son personas muy accesibles. Nunca había tratado con ninguno de ellos. No soy muy sociable. Llegaron con el corazón en la mano”, señaló.

Cabe recordar que pese a su participación en el programa de TV Azteca, Castro confesó en una entrevista previa que no tiene interés en volver a los melodramas.