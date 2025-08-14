México

Modalidad 40 del IMSS: paso a paso para pagar en línea y aumentar el monto de tu pensión

Esta modalidad optimiza el tiempo de los derechohabientes, además de brindar mayor seguridad al realizar la aportación

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El pago de la pensión
El pago de la pensión en línea garantiza mayor seguridad para las personas que realizan sus aportaciones en la modalidad 40. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda a las personas que han dejado de laborar en un empleo formal la opción de incrementar el monto de su pensión a través de la Modalidad 40, un esquema que permite realizar aportaciones voluntarias y continuar acumulando semanas cotizadas.

De acuerdo con información del Instituto, este procedimiento actualmente puede concluirse de manera digital, lo cual constituye una alternativa para quienes buscan optimizar las condiciones de su retiro.

La Modalidad 40, denominada formalmente “Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio del IMSS”, está dirigida especialmente a quienes desean incrementar su pensión antes de obtener la jubilación.

Este esquema requiere que la persona se haya dado de baja de un empleo formal, el propio IMSS especifica que este mecanismo permite seleccionar la base de cotización más alta autorizada y tener acceso a mayores prestaciones económicas.

Entre las ventajas principales de efectuar el pago de manera electrónica, el IMSS subraya la reducción en el tiempo de trámites, la simplicidad del proceso sin necesidad de filas y la automatización del registro de pagos.

Además, el sistema de transferencias electrónicas favorece el resguardo de comprobantes y facilita la administración de documentos relacionados.

Para realizar el pago en línea de la Modalidad 40, es necesario seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la banca electrónica de su preferencia;
  2. Identificar la opción de “pagos por SPEI” o “transferencia de otros bancos”;
  3. Proporcionar los datos del pago que se encuentran en el Talón o Recordatorio de Pago.

Es indispensable ingresar los siguientes datos:

  • CLABE
  • Importe a pagar
  • Referencia o concepto de pago
  • Descargar el comprobante de pago
  • Guardar el comprobante
Las personas que deseen realizar
Las personas que deseen realizar el pago en línea deberán ingresar los datos del Talón de Pago. (Foto: IMSS)

El IMSS destaca que el uso de la opción electrónica para gestionar pagos y comprobantes aporta beneficios importantes, entre ellos la minimización de errores y la reducción del extravío de documentos.

Además, este sistema permite reenviar el soporte de pago cuando la institución así lo solicita, facilitando el trámite y la respuesta a los requerimientos administrativos.

Las personas aseguradas tienen la posibilidad de supervisar todos sus movimientos y conservar un historial ordenado de sus aportaciones voluntarias, lo que contribuye a una mejor organización personal.

Esta modalidad electrónica permanece como una estrategia central para quienes buscan incrementar el monto de su pensión futura. Resulta especialmente relevante para los trabajadores que, aunque han salido del régimen formal, mantienen el interés en su seguridad social y requieren herramientas que ofrezcan control y trazabilidad sobre sus aportaciones voluntarias.

Temas Relacionados

Modalidad 40IMSSpensiónAdultos mayorespaso a pasopago en líneaMéxicoretirorégimen 40mexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: ¿quiénes serán los nominados?

Los habitantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche definen sus estrategias en la noche de nominación

La Casa de los Famosos

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

El vehículo Volvo fue objeto de una inspección con un agente canino

Aseguran camión que pretendía llevar

Brugada entrega nuevas tarjetas de Mi Beca para Empezar: por qué y quiénes se integran a este programa social

El depósito en este plástico es correspondiente al apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Brugada entrega nuevas tarjetas de

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camión que pretendía llevar

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: ¿quiénes serán los nominados?

Estas son las 10 películas que cautivan a los usuarios de Prime Video México esta semana

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?