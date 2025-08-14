Modalidad 40 del IMSS: paso a paso para pagar en línea y aumentar el monto de tu pensión

El pago de la pensión en línea garantiza mayor seguridad para las personas que realizan sus aportaciones en la modalidad 40. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda a las personas que han dejado de laborar en un empleo formal la opción de incrementar el monto de su pensión a través de la Modalidad 40, un esquema que permite realizar aportaciones voluntarias y continuar acumulando semanas cotizadas.

De acuerdo con información del Instituto, este procedimiento actualmente puede concluirse de manera digital, lo cual constituye una alternativa para quienes buscan optimizar las condiciones de su retiro.

La Modalidad 40, denominada formalmente “Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio del IMSS”, está dirigida especialmente a quienes desean incrementar su pensión antes de obtener la jubilación.

Este esquema requiere que la persona se haya dado de baja de un empleo formal, el propio IMSS especifica que este mecanismo permite seleccionar la base de cotización más alta autorizada y tener acceso a mayores prestaciones económicas.

Entre las ventajas principales de efectuar el pago de manera electrónica, el IMSS subraya la reducción en el tiempo de trámites, la simplicidad del proceso sin necesidad de filas y la automatización del registro de pagos.

Además, el sistema de transferencias electrónicas favorece el resguardo de comprobantes y facilita la administración de documentos relacionados.

Para realizar el pago en línea de la Modalidad 40, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la banca electrónica de su preferencia; Identificar la opción de “pagos por SPEI” o “transferencia de otros bancos”; Proporcionar los datos del pago que se encuentran en el Talón o Recordatorio de Pago.

Es indispensable ingresar los siguientes datos:

CLABE

Importe a pagar

Referencia o concepto de pago

Descargar el comprobante de pago

Guardar el comprobante

Las personas que deseen realizar el pago en línea deberán ingresar los datos del Talón de Pago. (Foto: IMSS)

El IMSS destaca que el uso de la opción electrónica para gestionar pagos y comprobantes aporta beneficios importantes, entre ellos la minimización de errores y la reducción del extravío de documentos.

Además, este sistema permite reenviar el soporte de pago cuando la institución así lo solicita, facilitando el trámite y la respuesta a los requerimientos administrativos.

Las personas aseguradas tienen la posibilidad de supervisar todos sus movimientos y conservar un historial ordenado de sus aportaciones voluntarias, lo que contribuye a una mejor organización personal.

Esta modalidad electrónica permanece como una estrategia central para quienes buscan incrementar el monto de su pensión futura. Resulta especialmente relevante para los trabajadores que, aunque han salido del régimen formal, mantienen el interés en su seguridad social y requieren herramientas que ofrezcan control y trazabilidad sobre sus aportaciones voluntarias.