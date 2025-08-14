La millonaria esposa mexicana de Jeff Bezos reacciona a la muerte de su suegra Jacklyn Bezos

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Rodeada por su familia, Jacklyn “Jackie” Bezos, madre de Jeff Bezos, falleció a los 78 años en su hogar de Miami. Su muerte, confirmada por la Bezos Family Foundation marcó el cierre de lo que la fundación consideró “un capítulo final silencioso para una vida que enseñó a todos, amigos y familia, el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”.

Según comunicó la familia, Jackie Bezos murió en paz, rodeada de sus seres queridos. La organización familiar, vinculada estrechamente con las labores filantrópicas de la familia, emitió un extenso homenaje que repasó el legado de Jackie como ejemplo de fortaleza y altruismo.

El comunicado destacó cómo transmitió esos valores dentro de su familia y a quienes la conocieron: “el verdadero significado de la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”.

La familia no reveló la causa exacta de su muerte, pero sí hizo público que desde 2020 Jackie había sido diagnosticada con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad compleja. Durante los años que duró la enfermedad, su esposo Mike Bezos permaneció a su lado y la familia agradeció la atención del equipo de salud que la apoyó.

Lauren Sánchez proviene de una familia de mexicanos. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El luto y la gratitud por la vida de Jackie también se reflejaron en las redes sociales. Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos cuya familia es mexico-estadounidense, compartió la noticia y una fotografía junto a Jackie en su cuenta de Instagram. En respuesta a una imagen previa publicada por su esposo, Sánchez escribió: “La vamos a extrañar mucho. Te amo”.

Círculos cercanos, allegados y miembros de la comunidad han expresado numerosos mensajes de reconocimiento a través de plataformas digitales, subrayando la huella que Jackie dejó en su entorno.

¿Quién era Jackie Bezos?

Jacklyn "Jackie" Bezos, madre de Jeff Bezos y cofundadora de la Bezos Family Foundation, falleció a los 78 años en Miami. (Instagram/@bezosscholars)

Jacklyn Gise Bezos nació el 29 de diciembre de 1946 en Washington D.C., en el seno de una familia que más tarde se trasladó a Albuquerque, Nuevo México.

A los 17 años, tuvo a su primer hijo, Jeffrey. Contrajo matrimonio poco después con Ted Jorgensen, padre de Jeff Bezos, aunque la relación concluyó.

A partir de 1968, la vida de Jackie tomó un rumbo decisivo tras conocer a Miguel “Mike” Bezos, un inmigrante cubano que se convirtió en un pilar fundamental para la familia. Mike adoptó a Jeff y junto a Jackie formaron un hogar junto con sus hijos Mark y Christina.

El legado de Jackie, según coinciden sus allegados, quedó plasmado en el compromiso incansable hacia sus hijos y en la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades para fortalecer los lazos familiares y cultivar valores esenciales.