Austeridad, migración y unidad de Morena, entre los temas abordados en doble informe de Noroña en Casona de Xicoténcatl

Gerardo Fernández Noroña dejará el cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado el próximo 31 de agosto.

En la Casona de Xicoténcatl, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó este jueves 14 de agosto un doble informe de actividades, en el evento destacó la presencia de los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, Adán Augusto López y simpatizantes con quienes se reunió luego de terminar su discurso al interior del recinto.

El senador por Morena destacó su cercana relación con Adán Augusto, quien en el último mes se ha visto envuelto en escándalos relacionados al grupo criminal “La Barredora”, “por supuesto, se enojan, pero es cierto, somos hermanitos”, afirmó el legislador.

Ante los señalamientos de la ostentosa vida que llevan Sergio Luna y la diputada petista Diana Karina Barreras, sin mencionar el caso directamente, el senador Noroña comentó: “Los lujos y excesos no son bien recibidos, pero eso es relativo y no se debe confundir, nosotros trabajamos para que el pueblo viva bien, que tenga derechos y que no haya actitudes racistas y clasistas”.

Fernández Noroña aborda políticas migratorias en Estados Unidos

En el evento titulado “A ras de tierra”, Gerardo Fernández Noroña aseguró que en Estados Unidos hay un gobierno que cree que puede pasar por encima de la dignidad de los seres humanos, así como de las personas migrantes, de quienes destacó, trabajan y contribuyen a la economía de ese país.

“Respetamos las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pero ellos tienen que respetar a nuestro pueblo, porque en México manda el pueblo y nadie más. Y no es retórica, somos un movimiento de mujeres y hombres libres que defiende la dignidad de los seres humanos y la democracia”, señaló el legislador.

Durante su discurso por la finalización de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña recordó que seguirá siendo fiel promovente de la unidad del partido y sus aliados:

“Por eso yo seguiré recorriendo al país, promoviendo la unidad de Morena, del PT y Partido Verde, del Movimiento y, sobre todo del pueblo, porque es fundamental; el pueblo tiene derecho a vivir, a ser feliz y disfrutar de la vida”.

Doble Informe en la Casona de Xicoténcatl

Noroña fue recibido por simpatizantes al exterior de la Casona de Xicoténcatl.

Dentro del recinto de la antigua sede del Senado de la República, Fernández Noroña resaltó el trabajo que hicieron los senadores de su bancada, entre estos la Reforma Judicial, “algo que parecía imposible: elegir por voto universal, secreto y directo a nuestras personas juzgadoras; fue durísimo y se rieron de nosotros, pero el 1 de septiembre tomarán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

En la explanada del recinto, simpatizantes del senador por Morena vieron y escucharon su discurso a través de pantallas de televisión. Los asistente interrumpieron a Noroña entre porras y gritos de “Noroña presidente”, por lo que calló a quienes lo nombraron así, reconociendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.