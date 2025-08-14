México

Austeridad, migración y unidad de Morena, entre los temas abordados en doble informe de Noroña en Casona de Xicoténcatl

El aun presidente de la Mesa Directiva del Senado estuvo acompañado de Sergio Gutiérrez Luna, Adán Augusto López, entre otros legisladores de Morena

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Gerardo Fernández Noroña dejará el
Gerardo Fernández Noroña dejará el cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado el próximo 31 de agosto.

En la Casona de Xicoténcatl, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó este jueves 14 de agosto un doble informe de actividades, en el evento destacó la presencia de los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, Adán Augusto López y simpatizantes con quienes se reunió luego de terminar su discurso al interior del recinto.

El senador por Morena destacó su cercana relación con Adán Augusto, quien en el último mes se ha visto envuelto en escándalos relacionados al grupo criminal “La Barredora”, “por supuesto, se enojan, pero es cierto, somos hermanitos”, afirmó el legislador.

Ante los señalamientos de la ostentosa vida que llevan Sergio Luna y la diputada petista Diana Karina Barreras, sin mencionar el caso directamente, el senador Noroña comentó: “Los lujos y excesos no son bien recibidos, pero eso es relativo y no se debe confundir, nosotros trabajamos para que el pueblo viva bien, que tenga derechos y que no haya actitudes racistas y clasistas”.

Fernández Noroña aborda políticas migratorias en Estados Unidos

En el evento titulado “A ras de tierra”, Gerardo Fernández Noroña aseguró que en Estados Unidos hay un gobierno que cree que puede pasar por encima de la dignidad de los seres humanos, así como de las personas migrantes, de quienes destacó, trabajan y contribuyen a la economía de ese país.

“Respetamos las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pero ellos tienen que respetar a nuestro pueblo, porque en México manda el pueblo y nadie más. Y no es retórica, somos un movimiento de mujeres y hombres libres que defiende la dignidad de los seres humanos y la democracia”, señaló el legislador.

Durante su discurso por la finalización de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña recordó que seguirá siendo fiel promovente de la unidad del partido y sus aliados:

“Por eso yo seguiré recorriendo al país, promoviendo la unidad de Morena, del PT y Partido Verde, del Movimiento y, sobre todo del pueblo, porque es fundamental; el pueblo tiene derecho a vivir, a ser feliz y disfrutar de la vida”.

Doble Informe en la Casona de Xicoténcatl

Noroña fue recibido por simpatizantes
Noroña fue recibido por simpatizantes al exterior de la Casona de Xicoténcatl.

Dentro del recinto de la antigua sede del Senado de la República, Fernández Noroña resaltó el trabajo que hicieron los senadores de su bancada, entre estos la Reforma Judicial, “algo que parecía imposible: elegir por voto universal, secreto y directo a nuestras personas juzgadoras; fue durísimo y se rieron de nosotros, pero el 1 de septiembre tomarán protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

En la explanada del recinto, simpatizantes del senador por Morena vieron y escucharon su discurso a través de pantallas de televisión. Los asistente interrumpieron a Noroña entre porras y gritos de “Noroña presidente”, por lo que calló a quienes lo nombraron así, reconociendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaSenado de la RepúblicaEstados UnidosInforme de actividadesSergio GutiérrezAdán AugustoMorenaPTPVEMClaudia SheinbaumAndrés Manuel López ObradorAMLOMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los tamales mexicanos más dañinos y con más calorías de todos

A pesar de ser uno de los platillos más representativos de nuestro país, algunos tipos de relleno pueden ser elevados en calorías

Estos son los tamales mexicanos

Caos vial en calzada Ignacio Zaragoza, ciudadanos denuncian falta de atención por parte del gobierno de la CDMX

Tras la apertura de dos socavones de gran tamaño en la avenida Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, usuarios y automovilistas se han quejado por la reducción de carriles sin que comience la obra.

Caos vial en calzada Ignacio

Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

Jesús Martínez aseguró que la franquicia de La Fiera pasará a manos de otros inversionistas próximamente

Presidente del club León confirma

Alito Moreno acude a la OEA para denunciar “la persecución política que se vive en México”

Moreno Cárdenas se reunió con Albert Ramdin, secretario general de la OEA, a quien expuso la situación que atraviesa México y su posible viraje hacia un régimen autoritario

Alito Moreno acude a la

Thalía celebra 30 años de María la del Barrio: “No olvidemos de dónde venimos”

La icónica actriz y cantante compartió un emotivo mensaje, recordando el impacto global de la telenovela que conquistó corazones desde Brasil hasta Filipinas y sigue viva en la cultura pop digital

Thalía celebra 30 años de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Alegres del Barranco reaparecen

Los Alegres del Barranco reaparecen sin narcocorridos: ahora cantan a jóvenes dentro de prisión en Jalisco

Revelan primera foto de “El Cuini” custodiado por el administrador de la DEA

Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

Agentes de EEUU entrenan personal de la Fiscalía de Puebla para para localizar a prófugos de la justicia

Lo arrestan con más de 22 kilos de marihuana y cocaína en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Thalía celebra 30 años de

Thalía celebra 30 años de María la del Barrio: “No olvidemos de dónde venimos”

Estos son los mejores memes que dejó la entrevista a Christian Nodal donde habló de Cazzu y Ángela Aguilar

Aseguran que Adrián Di Monte recibirá importante suma de dinero tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 3

¡Enseñaron todo!: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury se quitan la ropa tras nominaciones en La Casa de los Famosos México 3

“Ponle una ch*nga”: Adrián Marcelo lanza mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

DEPORTES

Gala Montes revela por qué

Gala Montes revela por qué no aceptó bajar de peso para la pelea contra Alana Flores: “Yo no soy boxeadora”

Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para romper el récord histórico de Carlos Vela en la MLS?

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores